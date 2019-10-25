Русское географическое общество зовет на диктант

Второй год подряд вопросы для него придумывают эксперты телевикторины «Своя игра» - официального партнера просветительской акции РГО. На этот раз все вопросы закрытые, то есть построены по принципу теста с вариантами ответов. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов разного уровня сложности.

Первая часть задания - так называемый географический ликбез: вопросы составлены на основе общеизвестных фактов. Вторая часть - посложнее. Чтобы правильно ответить на вопросы этого раздела, потребуются образное мышление, логика, эрудиция. В прошлом году надо было ответить, какая область Российской Федерации учредила собственный орден «За доблестный шахтерский труд», или указать, на какую должность в экспедиции приглашали Юрия Сенкевича.

Среди тех, кто будет читать диктант, - знаменитый путешественник Матвей Шпаро.

- Дворец пионеров на Воробьевых горах - одна из самых больших площадок Москвы, но все равно места не хватает, - говорит Матвей Шпаро. - В прошлом году дети сидели в проходах. При этом часто в школе ребята относятся к изучению географии с ленцой. Баллы ЕГЭ по географии мало где требуются. Наши школьники могут помнить наизусть карту Средиземья, но не знать, чем географический Северный полюс отличается от магнитного полюса. Или не понимать, почему пингвинам не страшны белые медведи. Давайте изучать географию вместе! Она позволяет знать землю, на которой мы живем, и заботиться о ней.

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