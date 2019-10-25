О том, что москвичи массово обмениваются едой (движение фудшеринга весьма популярно в столице), мы уже рассказывали. В социальных сетях сотни тематических групп, где жители отдают даром залежавшиеся в холодильнике продукты. Похожий сервис только с ресторанной едой и небесплатно несколько лет работает в Санкт-Петербурге. И вот теперь услуга доступна и москвичам.

Сразу вспоминается фильм «Вокзал для двоих», эпизод, когда герои Гурченко и Басилашвили закусывают из тех припасов, что унесла официантка в сумке из своего ресторана.

- Вот уж никогда не питался объедками...

- Ну зачем вы так? Это не объедки, это остатки!

Остатками свой товар называют и владельцы сервиса Eatme. Идея проста: в конце дня рестораны и кафешки распродают оставшиеся блюда. Скидка до 75%. В Питере к сервису подключены более 70 ресторанов. В Москве на сегодняшний день к проекту присоединились только 10 заведений общепита. А реальный заказ можно сделать лишь в одном из них. Остальные пока вносят меню и согласовывают цены. Но организаторы уверяют: это только начало, через пару месяцев ресторанный ужин по цене бургера можно будет купить чуть ли не в любом заведении Москвы.

Сам процесс владельцы сервиса гордо называют спасением еды, мол, так они борются с проблемой перепотребления. Но ясно, что дело не в альтруизме. С заказов часть суммы перепадает сервису.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Заказать еду можно на сайте eatmeapp.ru или в одноименном мобильном приложении. Последнее доступно для бесплатного скачивания только в APP STORE, то есть установить его могут лишь обладатели айфонов.

Открывать приложение и сайт стоит после восьми часов вечера. Именно в это время рестораторы понимают, какие из блюд уже вряд ли удастся реализовать, и выставляют их на распродажу.

Чтобы сделать заказ, нужно кликнуть по фото понравившегося блюда и отправить его в корзину. В отличие от питерцев, у которых полная поляна - от европейской до японской кухни, - москвичам пока выбирать особо не из чего. В скудном ассортименте парочка десертов и незамысловатые роллы с лавашом. Скидки тоже не удивляют: всего 20 - 25% от стоимости. То есть ролл с лососем вместо 290 рублей обойдется в 232.

Работает сервис только по предоплате, так что заранее приготовьте банковскую карту. А вот услуги доставки нет.

- Еду в течение 15 - 20 минут после заказа можно забрать в ресторане самостоятельно. Блюда навынос к этому времени уже будут ожидать заказчика в специальных контейнерах, - рассказали «КП» в пресс-службе сервиса.

Не успели забрать - деньги никто не вернет. Это условие четко прописано в потребительском договоре. За первые несколько дней работы сервиса в столице заказов немного. Станет ли он таким же популярным, как в Санкт-Петербурге, покажет время.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Комментарий специалиста

«Не надо наготавливать впрок»

- Ничего нового в этом сервисе нет. На Западе еще в 50-х годах в ресторанах поздно вечером выставляли оставшиеся блюда со скидкой. Позже появились мобильные сервисы, и вот теперь докатились они и до России, - объяснил «КП» Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов России. - Сотрудничать с таким сайтом выгодно только тем заведениям, которые работают по старой столовской системе, то есть готовят еду впрок. Точно рассчитать, что будет продано, невозможно. Как правило, остатки разрешают забрать сотрудникам ресторана. Заработать на них - весьма заманчивое предложение. Лично я ничего зазорного в этом не вижу. Но те заведения, с которыми я сейчас работаю, к сервису подключать не будем. У нас все заказы готовятся порционно, и в конце дня ничего не остается.