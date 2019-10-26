За два года парк "Зарядье" увидели 23 млн человек

Столичный парк "Зарядье" за два года с момента открытия увидели 23 млн человек. О рекордной цифре посетителей в своем Твиттере рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - За два года с момента открытия "Зарядье" увидели 23 млн человек. За это время больше людей побывали разве что в московском метро. Очень удачный проект, который собирает премии по всему миру, да и просто радует глаз. А помните, что тут было до строительства парка? Совсем другая картина, - написал Сергей Собянин. Парк "Зарядье" создали на месте разрушенной гостиницы "Россия". Это место долгое время было унылым пустырем, огороженным строительным забором. Район Зарядье не раз кардинально менял свой облик. Именно тут проходила первая улица московского посада. Здесь было Английское посольство, царская резиденция, еврейский квартал и трущобы. За три года удалось создать красивый парк "Зарядье", который уже два года радует москвичей. У туристов появился новый маршрут. Раньше они приходили на Красную площадь, заходили в "ГУМ", а потом разворачивались и уходили обратно. Теперь же после Васильевского спуска их ждет продолжение - русские березы, "парящий мост", амфитеатры. И это все парк "Зарядье".

Он современный, есть все для развлечений и получения знаний. Здесь природа и технологии дополняют друг друга. Фишкой парка стал "парящий мост", с которого открываются потрясающие панорамные виды на Кремль и центр города. Под "стеклянной корой" круглый год растут теплолюбивые растения, а во "Флорариуме" - клубника и картофель без грунта. Удивляют аттракционы, один из любимых у посетителей - "Полет над Россией". Жарким летом, да, и в любое время года можно сходить в "Ледяную пещеру". А также посетить подземный музей, где собрана история парка "Зарядья" и Китай-города. Напомним, все эти годы на должности директора парка «Зарядья» был Павел Трехлеб. Теперь он возглавил Парк Горького, а "Зарядье" передали в руки телеведущему и общественному деятелю Ивану Демидову. Многие помнят его по передаче "МузОбоз", которая с 1991 года выходила на Первом канале.