В подмосковном Воскресенске сын убил мать и расчленил отца: "Да, это сделал я, они меня не понимали"

Жители подмосковного Воскресенска весь день обсуждают: «Максим, который наркоман с Ленинской, убил своих родителей?» Подробности двойного убийства уже собрали следователи и задержали молодого человека.

- Мужчина, подозреваемый в убийстве родителей, задержан. Ему 25 лет. Он житель Воскресенска, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

От непонимания к убийству

Следователи уже выяснили, что убийство произошло 26 октября около 10.00 на улице Ленинская. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили трупы супругов - 52-летнего мужчины и 44-летней женщины. Это родители 25-летнего Максима. На допросе следователю он дал признательные показания.

- Да, это сделал я, они меня не понимали, - признался Максим на допросе.

Следователи говорят официально: «Преступление совершено в ходе ссоры из-за внезапно возникших неприязненных отношений». А местные жители говорят конкретнее: «Наркоман он, родители натерпелись. Пытались лечить». Максим жил с родителями. Собственно, «дурь» и была одной из причин конфликтов с родителями.

Во время очередного конфликта около 10.00 сын нанес маме с папой множество колото-резаных ран. Отца после расправы он расчленил и хотел вынести из квартиры. По некоторым данным, после двойного убийства Максим пошел в ближайшую закусочную снять стресс - съел шаурму. Там его и задержали полицейские.

- У этого психа и водительские права есть. Это какой психиатр проверял его и подпись ставил? Нормальных деяний с его стороны никто не знает, только какие-то странные, - рассказывает местный житель Алексей.

Могут дать пожизненное заключение

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

- В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.