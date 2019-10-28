Планету спасут не партии или правительства, а интеллектуалы

Наш корреспондент Людмила Семина беседует с Александром Потемкиным - известным писателем и экономистом, автором проекта EuRICAA, членом Клуба журналистов всех поколений «Комсомольской правды», начинавшим свою профессиональную деятельность в 70-е годы на шестом этаже, коллегой и товарищем легендарного природоохранителя Василия Пескова.

- Сначала хочу представить тебя нашим читателям. Полвека назад мы все работали вместе в самой популярной газете мира, какой была «Комсомольская правда». Ты был репортером, потом журналистом-международником. Уже тогда твою голову занимали проблемы и проекты планетарного масштаба. Отчасти из-за этого к тебе даже возникали претензии. Но вместе с тем наше поколение прекрасно помнит и твои незаурядные организаторские способности, благодаря которым на 8 Марта, например, все редакционные дамы получали доставленные прямым рейсом из Сухуми букеты мимозы.

- О да! Поскольку я сам из Сухуми, мои земляки считали для себя высокой честью так поздравлять женщин «Комсомолки». Но я-то вспоминаю это время по другим причинам. Судьба дала мне уникальную возможность встретиться и бок о бок работать с легендарными журналистами высочайшего класса. Не я один тяготел к планетарным масштабам, для большинства из нас забота о человечестве в целом, о планете, о духовном и высоконравственном существовании всей нашей цивилизации была естественной и нормальной. Возьми Василия Михайловича Пескова: он и тогда был человеком мира, собирал лучший экологический опыт из разных стран, добивался его внедрения на российской почве. Помню, как мы все сбегались в Голубой зал послушать его рассказы после путешествий. Такими были тогда наши критерии правильной жизни. А вот сегодня, согласен, это выглядит чуть ли не чудачеством…

- Сегодня ты доктор экономических наук, профессор МГУ, автор и организатор международного проекта EuRICAA (название которого расшифровывается как «Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка»), разработчик новых цивилизационных экологических стандартов. И писатель, сквозной темой для которого стала мысль о том, куда и как движется эволюция Homo sapiens. С твоей легкой писательской руки появился новый актуальный термин Eco sapiens (человек экологически разумный). Как и почему он родился?

- Очевидно, что Homo consumers - человек потребляющий - загнал планету в тупик. Сверхпотребление сейчас является стандартом «успешной» жизни. В каждой стране есть свои провокаторы потребления - ведущие телепрограмм, фотомодели, популярные певцы и музыканты, актеры. Целью жизни человека становится владение автомобилем (лучше элитным), большой квартирой или домом (лучше из натуральных материалов - дерева, мрамора, с водой из собственной скважины), постоянная забота о смене гардероба вслед за новыми модными веяниями, обладание драгоценностями и мехами, культ регулярных престижных путешествий (и непременно самолетом, не беспокоясь об углеродном следе авиации)…

За обществом потребления стоят только интересы бизнеса. Свежий пример: в Европе ликвидировали ночные поезда; видимо, железнодорожники сговорились с гостиничным бизнесом. В результате увеличиваются и авиаперевозки, то есть нагрузка на атмосферу и ее выжигание.

Как получилось, что все, наносящее максимальный урон природе, возведено в культ и стало предметом гордости? Ресурсы Земли не бесконечны, как и ее способность к регуляции биосистемы. Уже и сам человеческий организм превратился в агломерационную фабрику. По данным немецкой государственной лаборатории, в отходах человеческой жизнедеятельности можно в значительных количествах найти сегодня свинец, алюминий, медь, селен, молибден, хром, никель, кобальт и другие металлы. А исследователи Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды и Института Роберта Коха обнаружили, что в организме 97 процентов обследованных детей обнаружен пластик 11 видов, попадающий туда с упаковкой продуктов, игрушками и водой из пластиковых бутылок.

Я считаю и говорю об этом во всех странах, что выход возможен только один: или мы поменяем свое мировоззрение с Homo consumers на Eco sapiens, либо погибнем как биологический вид. И угробим планету - она потеряет свое имя Земля и станет планетой Вода. Вновь безжизненной, как миллионы лет назад, при своем появлении.

К сожалению, современный человек даже не осознает этого. Его интеллект сегодня опускается все ниже и ниже, я даже считаю, что 80 - 85 процентов наших современников - олигофрены. Красивое слово, а что за ним стоит... Умственная отсталость и неспособность к социальному прогрессу. Достаточно взглянуть на телеэкран, который показывает таких и таких же обслуживает, чтобы убедиться в правоте моих слов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОГИЛА

- Не слишком ли жестко? Понимаю, что ты обладаешь особой зоркостью писателя-антиутописта, но все же, слыша такие оценки и прогнозы, невольно поежишься.

- А как еще назвать существа, которые роют сами себе экологическую могилу? Возьмем простой конкретный пример. Текстильная промышленность является вторым по объему загрязнителем окружающей среды после сельского хозяйства. Она потребляет огромное количество природных ресурсов - воду, нефть, почву, растения, животных, использует для производства токсичные химические вещества. Страдают реки, грунтовые воды, почва, происходит выброс парниковых газов, сам человек-производитель заболевает профессиональными недугами. Ежегодно в мире производят почти 80 миллиардов единиц одежды! При этом практически каждая вторая вещь не продается - ее просто некому купить.

По данным исследований, каждую секунду в мире сжигается 20 тонн текстиля, а в процессе сжигания в атмосферу выбрасывается 1,5 миллиарда тонн парникового газа. Если вы хотите следовать по этому пути дальше - продолжайте покупать как можно больше одежды, особенно цветной, идите на поводу у «быстрой моды», увеличивайте спрос на продукцию текстильной промышленности. Следуйте за своими кумирами, всегда ярко, броско, эпатажно одетыми, потому что это реклама и дает им большие заработки.

Например, я обратил внимание, что Евгений Попов, ведущий телепрограммы «60 минут», нередко приходит на эфир в красных брюках. Мелочь как будто. Но Eco sapiens должен реагировать на такие вещи! Кислотные цвета требуют таких же кислотных красителей, отравляющих жизненное пространство. Давайте назовем Попова поэтому эконарушителем.

- Звучит анекдотично. Хотя цифры о миллиардах впустую произведенной одежды удручают, конечно. И популярный на ТВ «Модный приговор», разжигающий страсть к нарядам, звучит после твоих слов двусмысленно - как приговор природе…

- В том-то и дело, что экологи чаще всего наталкиваются на такие оценки: мол, «зеленые» чуть ли не юродивые. Или даже шизанутые. Или вредители. Или агенты капитала. Или корыстолюбивы, финансово заинтересованы в шумихе вокруг экологии.

ПРОБИТЬ ШКУРУ РАВНОДУШИЯ

- А что, разве не так? Защищать природу надо, кто спорит? Но разного рода «зеленые» нередко спекулируют этим, делают из природозащитного движения свой бизнес.

- Наверное, есть и такие. Но мне кажется, дело в другом. Экологи в принципе ненавистны обществу потребления, потому что идут против его стандартов. Их стараются всячески дискредитировать. Посмотрите, как единодушно, словно по указке, все СМИ (а большинство из них я считаю ангажированными) ополчились на юную Грету Тунберг. Ее обвиняют в продажности, в том, что она является проектом Ротшильда или Сороса, что этой больной девушкой (я считаю, что она очень талантлива) манипулирует в своих интересах крупный капитал.

Да, миллиардер предоставил Грете свою яхту. Да, она не сама, разумеется, попала на трибуну ООН, ее туда продвинули. И мировоззрение ее сформировано взрослыми.

Возможно, это слишком экстравагантный ход, чтобы пробить толстую шкуру равнодушия, убаюканного комфортом человечества. Но по существу все сказанное ею истинно. Почему же пресса не поддержала суть ее тревоги за наше будущее, а стала дезавуировать ею сказанное? А Грета, несмотря на многочисленные нападки хейтеров, уже стала символом экологического движения во всем мире.

- Ты себя тоже считаешь экологом? И тоже утверждаешь, что в такой позиции успешного бизнесмена, каким ты являешься, нет финансовой заинтересованности?

- Моя позиция человека Есо sapiens выстрадана глубокими размышлениями и знанием. Исследования ученых, статистика, мои научные изыскания, профессиональный опыт, духовные поиски новых ориентиров - все это накапливалось и складывалось в убеждения.

Свой роман «Изгой» я написал еще 15 лет назад, когда здесь, в России, к наступлению идеологии повсеместного потребления только подступались, а мой герой князь Иверов, потомок эмигрантов, уже созрел для ее отрешения и приехал в Россию за спасением души. Уже тогда я описал всю губительность и убийственность шикерии (в переводе с немецкого - «тусовка», «гламурное общество». - Ред.) как образа жизни. Поэтому я считаю себя экологом, но в расширительном смысле, в мировоззренческом.

В романе «Соло Моно» говорится о том, к чему должен стремиться человек, - к тому, чтобы стать Homo cosmicus, выйти за пределы Земли и даже Галактики. Наша планета сможет обеспечить ресурсами существование до 5 миллиардов Eco sapiens, это максимум. Но, как сообщается в докладе Генерального секретаря ООН, численность населения Земли в 2019 году составила уже 7,7 миллиарда человек, а еще через десяток лет достигнет 10 миллиардов. Разве не пора уже сегодня думать о глобальном будущем человечества?

ДЕТИ ПОСТРОЯТ ДРУГОЙ МИР

- Слушаешь тебя - и голова кружится. Вот уж действительно новый склад ума и новый взгляд на обыденность. Чувствуешь себя малой частицей гигантского мироздания. Если воспринимать экологию с твоей позиции - она, согласна, меняет представление о мире и его необходимых законах. Легко ли жить с такой установкой?

- Экологическая ситуация, в которой мы находимся, для человека думающего создает дискомфорт. Лично я стараюсь хоть что-то сделать, чтобы повернуть общество к разумному существованию. Мой бизнес не связан с разрушительным производством, он сопряжен именно с экологическими стандартами. Мы аккумулируем и разрабатываем природоподобные и ресурсосберегающие технологические проекты, чтобы создать альтернативу технологиям, разрушающим биосферу.

Приведу пример, который, возможно, вновь покажется курьезным (с точки зрения современного олигофрена). Я профинансировал тесты получения метана из кишечника крупного рогатого скота (КРС) и свиней. И предложил ее мировому сообществу в безвозмездное пользование. В Европе протестуют против употребления говядины и свинины именно потому, что так можно сократить выбросы СО2 (диоксид углерода, известный как углекислый газ. - Ред.). Я вижу альтернативное решение. Поголовье КРС в мире насчитывает полтора миллиарда голов. Одна корова выделяет до 400 литров метана в сутки, за год в среднем это составляет 5,8 миллиарда СО2-эквивалента. Учтенное количество свиней - около 1 миллиарда, их выбросы составляют около миллиарда СО2-эквивалента в год. Это количество намного больше объемов Южного и Северного газопроводных потоков вместе взятых. Поэтому очень выгодно, на мой взгляд, его собирать и использовать как энергетический ресурс. Метан с одной фермы вполне может обеспечивать теплом один поселок.

Огромное количество метана производит лесной валежник, засоряющий леса и вызывающий лесные пожары от самовозгорания. Если разумно расселить людей по планете, отказавшись от мегаполисов и застроив леса удобными и комфортными поселками, то этот валежник станет топливом, а леса облагородятся.

- Вот почему тебя нередко называют фантазером и утопистом. Но, с другой стороны, как человек бизнеса и серьезный экономист не только в теории, но и в практике, ты вряд ли инвестировал бы свои средства в пустяки или прожекты. К такому авторитетному мнению нельзя не прислушаться. Но, признаюсь, увидеть экономическую перспективу в метане скота или валежника слишком уж непривычно. Ты прав: это настоящая мировоззренческая революция. Кстати, эта новая парадигма очень близка высказываниям Василия Пескова, который, если помнишь, не уставал повторять, что человек должен знать свое место в природе, уметь жить по ее законам и одновременно понимать, что, обладая сознанием, именно он ответственен за ее состояние. Ведь и его тридцатилетний научный эксперимент по наблюдению и сохранению знаменитого Таежного тупика в саянской глухомани был продиктован стремлением проверить, насколько жизнеспособна та модель естественного существования в единении человека с природой, о которой ты говоришь сейчас.

- Помню отлично. Василий Михайлович был очень скромным человеком, не занимался саморекламой, не строил из себя великого философа. Но был им. И чем дальше, тем отчетливей проявляется его гений. Он вошел в историю уже тем, что стал первым журналистом, взявшим интервью у первого космонавта планеты. И много еще блестящих журналистских работ можно вспомнить. И рубрику «Окно в природу», и телепередачу «В мире животных», и классические фотографии людей, Отечества и живого мира. Многие великие натуралисты всех времен и народов следовали той же философии, что и Песков. Наша задача - претворить их принципы в реальность, вернуть человечество к жизни по законам природы.

Исходя из такой позиции я, например, профинансировал поездку детей - активистов экологического движения на международный форум за рубеж. Оказал денежную помощь волонтерам, занимающимся спасением Волги. Спрашивается, в чем здесь моя выгода, если я придерживаюсь мировоззрения Eco sapiens? Только та, что я надеюсь: эти дети смогут изменить будущее, построить другой мир, с новой экологической культурой и мировоззрением. Из-за людей, видящих во всем лишь финансовую сторону, обвиняющих экологов в корысти и желании заработать, гибнет планета. Эта легковнушаемая, недальновидная и необразованная публика заболтает любое миссионерство. Но природу нужно спасать!

МЫ ИГРАЕМ С ОГНЕМ

- Ты инициировал создание международного экологического экспертного «Гамбургского клуба Eco sapiens», его российского отделения. Какая идея заложена в этот проект? И почему, по твоему мнению, потребовался международный уровень объединения экологов?

- Экологией нельзя заниматься только в одной стране, это будет политически губительным для государства, которое проводит экологические реформы. При внедрении новых цивилизационных стандартов производства и потребления будет происходить сокращение экономического роста. Национальные экономики не выдержат такого давления. Участники экологических реформ должны находиться в равных условиях.

Экология в принципе подразумевает планетарный масштаб. Например, самые крупные лесные массивы мира сосредоточены в России (22 процента), Бразилии (16 процентов) и Канаде (7 процентов). Леса играют огромное значение в формировании всего мирового климата. Значит, участие в защите и восстановлении лесов в России или той же Бразилии, в тушении пожаров должны принимать все государства планеты. И должен быть создан специальный планетарный экологический фонд, отчисления в который должны производиться странами согласно их экономическому состоянию. Больше всего средств должны переводить Америка, Китай, Япония, а меньше - африканские страны.

- Могу я сказать, что ты сейчас лоббируешь определенный проект?

- Я бы сказал, что не лоббирую, а просвещаю. Стараюсь делать это активно и наступательно, потому что уверен в назревании скорой экологической катастрофы.

Не понимаю, почему наши публичные и медийные персоны, ведущие громкоговорители российского телеэкрана (к примеру, Владимир Соловьев, Анна Шафран, Ирада Зейналова, Артем Шейнин и другие) ссылаются на каких-то ученых, которые якобы утверждают, что губительного воздействия человека на окружающую среду и вызванного им глобального потепления не существует. Почему бы им не обратиться к статистике? Наше здоровье катастрофически снижается, продолжительность жизни россиянина как была в конце 80-х 72 года, так и осталась. Это притом что врачей стало вдвое больше (во всем СССР их работало 700 тысяч, в современной уменьшившейся России практически столько же - 667 тысяч). Аналогичная статистика по станциям скорой помощи: СССР (конец 80-х) - 3973, в РФ - 2940. Пусть телеведущие предоставят фамилии ученых, отрицающих глобальное потепление и его кризисные последствия! Общественности следует знать тех, кто заблуждается и навязывает свои заблуждения другим.

Дискуссия должна вестись между профессионалами, людьми науки. Академии наук всех стран мира (в том числе Российская) утверждают, что имеется опасное антропогенное влияние на экологию, которое ведет к повышению температуры и иным негативным последствиям.

Если, скажем, к середине XXI века уровень двуокиси углерода в атмосфере составит 1200 - 1300 частей на миллион, а температура увеличится всего лишь еще на 2 градуса, то температура Мирового океана поднимется до 21 - 22 градусов и Северного Ледовитого океана - до 9 - 10 градусов. В результате этих температурных изменений произойдет очередной выброс метана - сотни миллиардов тонн - из Мирового океана, а также из зоны таяния вечной мерзлоты в приполярных районах (Аляска, Канада, Гренландия, Россия). Итого мы получим около триллиона тонн метана. Случится термический максимум, начнется планетарный пожар, каковой уже случался в позднем палеоцене, что убило все живое на 100 000 лет.

Мало кто знает, что и на Черном море случаются природные возгорания метана. В 1927 году в районе Севастополя высота пламени горящего метана, выброшенного подводным землетрясением, составляла 500 метров, а площадь пожара - 7 кв. км. Так что мы играем с огнем в прямом смысле слова.

ВЫПИТЬ АЗОВСКОЕ МОРЕ

- Но что может сделать ученое сообщество планеты, даже объединившись, в такой ситуации? Дать свои рекомендации? Кто будет их слушать и тем более им следовать? К тому же ты подчеркиваешь, что экологическое экспертное движение не должно иметь отношения к политике, к созданию партий и лоббистских организаций…

- Больше пятнадцати лет я, например, двигаю проект EuRICAA. Это как раз проект оздоровления биосферы Земли, он выходит за рамки России и получил признание уже во многих странах-участницах. Мы разработали и впервые опубликовали цивилизационные экологические стандарты. Они затрагивают все отрасли экономики и повседневной жизни человека. Кстати, некоторые из них уже начинают локально применяться.

Например, все уже слышали о замене посуды на изделия, выполненные из продуктов питания: столовые ложки и вилки - из риса, пшеницы или сорго, чайные - из карамели и шоколада, чашки - из сушеных фруктов, тарелки - из пшеничных отрубей, сыра, кукурузы или картофеля. Современные технологии позволяют это делать на высоком уровне, хотя и не в массовых пока масштабах. Таким образом, сокращается использование металла, мыльных купажей, уменьшается переработка отходов.

Но самое главное - снижается потребление питьевой воды. Человечество за год потребляет Женевское озеро, а за полтора года - Азовское море!

ПОЖЕЛАНИЯ ЗЕМЛЯНИНУ

- Да, этот том, названный Кодексом новых цивилизационных стандартов Eco sapiens, впечатляет, несмотря на то что подчеркнут его исключительно справочный характер. Источниками рекомендаций стали, как вижу, аналитические материалы 180 научных групп разных стран. Можно согласиться, что это прообраз твоего замысла о международном объединении интеллектуалов планеты вокруг задачи спасения жизни на ней. И знаешь, разговор наш оставляет двойственное ощущение. Ты очень убедителен, а все равно, слушая тебя, как-то сомневаешься.

Так привычно и комфортно жить сегодняшним днем. Да, ищем уже глоток свежего воздуха, ставим фильтры для воды, строим мусоросжигательные заводы, засоряем пластиком все вокруг, глотаем ГМО и прочую ядовитую гадость, бесконтрольно лечим себя тоннами фармацевтических продуктов (ты упоминал, что в России сегодня 60 тысяч аптек, вдвое больше, чем во всем СССР в 80-е годы)… И все же закрываешь глаза и уши, успокаиваешь себя - авось еще и пронесет.

Ты же будоражишь, напрягаешь, да еще и утрируешь, обостряешь, ошарашиваешь экстравагантными замыслами и проектами. И постепенно твой тревожный набат начинает пробивать корку самоуспокоения.

Я уже сделала доклад о природном кодексе Василия Пескова на открытии российского отделения «Гамбургского клуба». Когда мы три года назад собирали со студентами Академии печати высказывания Василия Михайловича для его манифеста защитников природы, даже не думали, что и этот небольшой вклад в экологическое движение может пригодиться. Видимо, и в самом деле время пришло!

Что ты можешь пожелать конкретному землянину: как, чем он может помочь сегодня нашему общему дому?

- Мой настоятельный совет всем: не покупайте воду в пластиковых бутылках - в пластике вода теряет свои полезные свойства. Не увеличивайте площадь островов из пластикового мусора, которые исчисляются в Мировом океане сотнями тысяч квадратных километров. Убедитесь через анализ в лабораториях вузов, что питьевая вода из водопровода ничем не хуже воды из бутылок, и пользуйтесь ей.

Я отказался от публикации своих произведений в бумажном виде и призываю всех авторов последовать моему примеру. Знаете ли вы, что на издание 10 000 экземпляров в 20 печатных листов требуется около 400 деревьев? В России в 2018 году было издано 432 336 000 экземпляров бумажной продукции, по моим прикидкам, на это ушло почти 10 миллионов деревьев. А если посчитать, сколько во всем мире? 3 миллиона гектаров леса уходит на печать книг за один только год. Это сопоставимо с ущербом от лесных пожаров 2019 года, который составил более 6 млн гектаров. Поэтому прошу всех читателей: пользуйтесь для чтения современными цифровыми технологиями (это не идеальное решение вопроса, но таким образом мы сохраним леса, легкие планеты).

Не покупайте квартиры в домах, построенных с использованием бетона, так как он является агрессивным источником СО2 - 2,2 миллиарда тонн выбросов ежегодно в странах мира, где ведется статистика. Требуйте от застройщика использовать композитные материалы, прошедшие экологические тесты.

Пользуйтесь экологическими видами транспорта - самокатами, велосипедами, гироскутерами. Выступайте за то, чтобы автомобили не продавались покупателю без наличия у него парковочного места.

Критикуйте людей, чей вес превышает норму без медицинских показаний. В мире уже более полутора миллиардов чрезмерно полных, переедающих людей. Между прочим, это не только их подорванное здоровье, но и, как уже посчитали экологи, ежедневный лишний миллиард тонн органики на свалках. То есть чистейший метан в атмосфере, усугубляющий тепловой эффект?

И наконец, читайте проект EuRICAA, знакомьтесь с новыми экологическими стандартами. Мировоззрение формируют не партии или правительства, а интеллектуалы. Вливайтесь в их ряды.

Это и будут ваши маленькие, но очень важные шаги для спасения планеты.

ВАЖНО

Приглашаем читателей "Комсомолки" на сайт www.euricaa.com, где можно ознакомиться с материалами проекта.