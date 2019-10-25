Собянин обещал поддержать IT-технопарки Москвы

В столице в IT-индустрии занято порядка 600 тысяч человек. Именно поэтому в Москве появляется все больше технопарков, специализирующихся на размещении компаний отрасли информационных технологий. Недавно этот статус получил "Горизонт" – головной офис и основная производственная площадка крупного российского IT-холдинга IBS Group. Технопарк 25 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- С каждым годом IT-отрасль набирает обороты и значение для города. Каждый десятый работает в IT-отрасли, не обязательно в IT-компаниях - в финансовых структурах, медиа. Мы видим по набору людей в эту отрасль, количество вакансий увеличилось на 25%. Важно создавать для таких специалистов хорошие условия работы, - сказал Сергей Собянин.

Технопарк занимает земельный участок площадью 1,78 га. В нем расположена группа компаний IBS. В настоящее время она объединяет более 30 компаний в разных странах мира (Великобритания, Вьетнам, Германия, Канада, Польша, Россия, Румыния, Сингапур, США, Украина, Швейцария), в которых трудятся свыше 3000 человек.

В настоящее время в 18 компаниях-резидентах "Горизонта" трудятся более 1500 человек. Средняя заработная плата работников - 194 000 рублей в месяц. Компании разрабатывает программные и консалтинговые решения для государственного сектора и бизнеса.

В настоящее время в 18 компаниях-резидентах "Горизонта" трудятся более 1500 человек.Фото: Алиса ТИТКО

В технопарке также имеется инфраструктура коллективного пользования – Центр сертификации и серверная.

К тому же мэр города пообещал оказывать поддержку в создании других аналогичных технопарков.

- Мы поддерживали и будем поддерживать развитие технопарков в целом. И IT-технопарки тоже, – отметил Сергей Собянин.

Речь о комплексной системе поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Меры поддержки включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Все льготы позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17-25%

Сергею Собянину в технопарке показали разработку компании: сервис "Цифровой HR" – систему массового набора персонала для крупных сетевых компаний. Внедрение системы позволяет нанимать до 5 000 человек в неделю, на что ранее при аналогичных ресурсах кадровой службы требовалось 1,5 месяца. Благодаря автоматизации производительность труда сотрудников возрастает в шесть раз.

Продуктами и услугами IBS Group пользуются органы государственной власти, банки, авиакомпании. Является стратегически партнером Правительства Москвы. В частности создана автоматизированная система управления бюджетным процессом (ежегодно в системе обрабатывается свыше 13 млн документов), автоматизированная система управления городскими финансами, интернет-портал "Душевная Москва".