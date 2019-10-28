Знакомьтесь с новыми экологическими стандартами

ВЫПИТЬ АЗОВСКОЕ МОРЕ

- Но что может сделать ученое сообщество планеты, даже объединившись, в такой ситуации? Дать свои рекомендации? Кто будет их слушать и тем более им следовать? К тому же ты подчеркиваешь, что экологическое экспертное движение не должно иметь отношения к политике, к созданию партий и лоббистских организаций…

- Больше пятнадцати лет я, например, двигаю проект EuRICAA. Это как раз проект оздоровления биосферы Земли, он выходит за рамки России и получил признание уже во многих странах-участницах. Мы разработали и впервые опубликовали цивилизационные экологические стандарты. Они затрагивают все отрасли экономики и повседневной жизни человека. Кстати, некоторые из них уже начинают локально применяться.

Например, все уже слышали о замене посуды на изделия, выполненные из продуктов питания: столовые ложки и вилки - из риса, пшеницы или сорго, чайные - из карамели и шоколада, чашки - из сушеных фруктов, тарелки - из пшеничных отрубей, сыра, кукурузы или картофеля. Современные технологии позволяют это делать на высоком уровне, хотя и не в массовых пока масштабах. Таким образом, сокращается использование металла, мыльных купажей, уменьшается переработка отходов.

Но самое главное - снижается потребление питьевой воды. Человечество за год потребляет Женевское озеро, а за полтора года - Азовское море!

ПОЖЕЛАНИЯ ЗЕМЛЯНИНУ

- Да, этот том, названный Кодексом новых цивилизационных стандартов Eco sapiens, впечатляет, несмотря на то что подчеркнут его исключительно справочный характер. Источниками рекомендаций стали, как вижу, аналитические материалы 180 научных групп разных стран. Можно согласиться, что это прообраз твоего замысла о международном объединении интеллектуалов планеты вокруг задачи спасения жизни на ней. И знаешь, разговор наш оставляет двойственное ощущение. Ты очень убедителен, а все равно, слушая тебя, как-то сомневаешься.

Так привычно и комфортно жить сегодняшним днем. Да, ищем уже глоток свежего воздуха, ставим фильтры для воды, строим мусоросжигательные заводы, засоряем пластиком все вокруг, глотаем ГМО и прочую ядовитую гадость, бесконтрольно лечим себя тоннами фармацевтических продуктов (ты упоминал, что в России сегодня 60 тысяч аптек, вдвое больше, чем во всем СССР в 80-е годы)… И все же закрываешь глаза и уши, успокаиваешь себя - авось еще и пронесет.

Ты же будоражишь, напрягаешь, да еще и утрируешь, обостряешь, ошарашиваешь экстравагантными замыслами и проектами. И постепенно твой тревожный набат начинает пробивать корку самоуспокоения.

Я уже сделала доклад о природном кодексе Василия Пескова на открытии российского отделения «Гамбургского клуба». Когда мы три года назад собирали со студентами Академии печати высказывания Василия Михайловича для его манифеста защитников природы, даже не думали, что и этот небольшой вклад в экологическое движение может пригодиться. Видимо, и в самом деле время пришло!

Что ты можешь пожелать конкретному землянину: как, чем он может помочь сегодня нашему общему дому?

- Мой настоятельный совет всем: не покупайте воду в пластиковых бутылках - в пластике вода теряет свои полезные свойства. Не увеличивайте площадь островов из пластикового мусора, которые исчисляются в Мировом океане сотнями тысяч квадратных километров. Убедитесь через анализ в лабораториях вузов, что питьевая вода из водопровода ничем не хуже воды из бутылок, и пользуйтесь ей.

Я отказался от публикации своих произведений в бумажном виде и призываю всех авторов последовать моему примеру. Знаете ли вы, что на издание 10 000 экземпляров в 20 печатных листов требуется около 400 деревьев? В России в 2018 году было издано 432 336 000 экземпляров бумажной продукции, по моим прикидкам, на это ушло почти 10 миллионов деревьев. А если посчитать, сколько во всем мире? 3 миллиона гектаров леса уходит на печать книг за один только год. Это сопоставимо с ущербом от лесных пожаров 2019 года, который составил более 6 млн гектаров. Поэтому прошу всех читателей: пользуйтесь для чтения современными цифровыми технологиями (это не идеальное решение вопроса, но таким образом мы сохраним леса, легкие планеты).

Не покупайте квартиры в домах, построенных с использованием бетона, так как он является агрессивным источником СО2 - 2,2 миллиарда тонн выбросов ежегодно в странах мира, где ведется статистика. Требуйте от застройщика использовать композитные материалы, прошедшие экологические тесты.

Пользуйтесь экологическими видами транспорта - самокатами, велосипедами, гироскутерами. Выступайте за то, чтобы автомобили не продавались покупателю без наличия у него парковочного места.

Критикуйте людей, чей вес превышает норму без медицинских показаний. В мире уже более полутора миллиардов чрезмерно полных, переедающих людей. Между прочим, это не только их подорванное здоровье, но и, как уже посчитали экологи, ежедневный лишний миллиард тонн органики на свалках. То есть чистейший метан в атмосфере, усугубляющий тепловой эффект?

И наконец, читайте проект EuRICAA, знакомьтесь с новыми экологическими стандартами. Мировоззрение формируют не партии или правительства, а интеллектуалы. Вливайтесь в их ряды.

Это и будут ваши маленькие, но очень важные шаги для спасения планеты.

ВАЖНО

Приглашаем читателей "Комсомолки" на сайт www.euricaa.com, где можно ознакомиться с материалами проекта.

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