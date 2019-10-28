2019-10-28T13:14:19+03:00
Общество

Узнайте, кто в группе риска инсульта

Москвичей приглашают бесплатно проверить сердце и сосуды
Светлана ВОЛКОВА
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Москвичей приглашают бесплатно проверить сердце и сосуды. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"Москвичей приглашают бесплатно проверить сердце и сосуды. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"
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Два дня, 29 и 31 октября, в столичных поликлиниках и больницах можно будет бесплатно проверить сердце и сосуды. Акцию проводят ко Всемирному дню борьбы с инсультом в 59 медучреждениях Департамента здравоохранения Москвы.

Пациентам проведут комплексное обследование с консультацией невролога, прочитают лекции по профилактике и ранней диагностике инсульта. Для этого нужно предварительно записаться по телефону удобной вам поликлиники или больницы. Полный список адресов и телефонов - на сайте Департамента здравоохранения Москвы. С собой на прием захватите паспорт гражданина России и полис ОМС, выданный в Москве.

Завтра, во вторник, 29 октября, с 10.00 до 18.00 в 45 центрах здоровья и отделениях или кабинетах профилактики при городских поликлиниках врачи сделают желающим экспресс-оценку состояния сердца, измерят артериальное давление, определят индекс массы тела, проведут экспресс-анализы крови и другие исследования. В некоторых поликлиниках в 18.00 начнутся лекции врачей-неврологов. Здесь горожане узнают о первых «звоночках» инсульта, правильных действиях для спасения жизни в такой ситуации, а также смогут задать вопросы.

Кроме того, 29 и 31 октября, с 9.00 до 18.00 мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет смогут бесплатно и без направления пройти ультразвуковую доплерографию сосудов шеи (УЗДГ) по месту прикрепления к поликлинике. Затем их проконсультируют специалисты и при необходимости направят на дальнейшее обследование.

А в четверг, 31 октября, в 12.00 в специальных школах при поликлиниках и больницах пройдут встречи с больными, перенесшими инсульт, и их родственниками. Врачи объяснят, как жить во время выздоровления, как ухаживать за такими пациентами и что делать, чтобы опять не свалиться с инсультом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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