Губернатор Подмосковья доложил президенту о развитии региона

Бюджет Московской области в этом году вырастет на 8% и составит 750 млрд рублей. Об этом доложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв Президенту РФ Владимиру Путину.

«Рабочие места, инвестиции - все, что в ваших указах предписано, для нас является приоритетом в работе. Мы открываем заводы в индустриальных парках: открыли немецкий завод, итальянцы удвоили свое производство в Солнечногорске. Отечественные компании, интернет-торговля Wildberries инвестирует серьезные деньги - в Подольске создала порядка 6 тысяч рабочих мест. Загорский трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные производители идут в область», - доложил Андрей Воробьёв.

Население региона увеличивается, поэтому экономика и создание новых рабочих мест являются стратегическими задачами областной власти.

Одной из тем, которые обсудил Владимир Путин во время встречи с Андреем Воробьёвым, стало строительство новой развязки в Химках. Напомним, что в апреле нынешнего года Президент России приезжал в подмосковные Химки, встречался с работниками завода «Энергомаш». Некоторые из них тогда рассказывали

Владимиру Путину о сложностях с поездками на работу и обратно домой. Химки разделены на две части Ленинградским шоссе. Предприятие находится в старой части города, а многие сотрудники живут в новых микрорайонах. Существующие дороги с возросшим количеством машин уже не справляются. После беседы с заводчанами президент поручил спроектировать новую развязку над Ленинградкой и приступить к строительству.

- Проектирование завершено, - сообщил губернатор. - В нашу областную экспертизу мы сейчас проект завели, до конца года объявим конкурс и определим победителя. Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно.

По словам Андрея Воробьёва, строительство займет около двух лет.

- В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать. Наверное, самое сложное при строительстве в городе развязки - это подготовка территории. Но мы к этому тоже готовы: и энергетики, и газовики идут навстречу, понимают важность. Поэтому, Владимир Владимирович, сделаем все, чтобы исполнить ваше поручение.

Одним из приоритетных направлений губернатор Подмосковья также назвал социальную сферу.

- У нас большая программа в Московской области.

С 1 октября открыли программу «Активное долголетие». Это не только льготы. Это то, о чем вы говорите: чуткая власть и дополнительное внимание к пенсионерам. Это и туристические поездки, и занятия в клубах - модернизируем эти клубы, они пользуются большой популярностью.

Программа «Активное долголетие» касается порядка двух миллионов жителей Подмосковья.

Президент поинтересовался, как в регионе решаются вопросы дольщиков: «Андрей Юрьевич, в связи с переходом строительной отрасли на новые принципы финансирования работы, как у вас в целом эта отрасль выглядит, потому что для Московской области это всегда было актуально, а в последние годы особенно, и что с обманутыми дольщиками?»

Губернатор привел цифры: за 5 лет подмосковные власти решили проблемы 60 тысяч дольщиков, в списках остаются еще около 27 тысяч человек.

- Одно из писем, которое я подготовил и хотел просить вас о поддержке, - по обманутым дольщикам, - рассказал

Андрей Воробьёв. - Кстати, уже после «Прямой линии» вам задали вопрос по комплексу «Новокосино»? Один дом из двух мы сдаем, а следующий тоже соответственно готовится к достройке.

Губернатор напомнил о еще одном поручении главы государства. В январе Владимир Путин в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поручил построить две детские больницы.

- Это в Красногорске детская больница и в Балашихе, - сообщил Андрей Воробьёв. - Мы в этом году заканчиваем проектирование одной и заходим в экспертизу по другой.

Мы также работаем с образовательным центром «Сириус» по созданию двух детских центров. В них мы хотим давать возможность бесплатно обучаться талантливым, одаренным детям.