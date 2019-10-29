Лисы в большом городе

Пользователи социальных сетей на этот раз обеспокоились появлением лис. Якобы они заполонили столичные дворы, особенно те, которые недалеко от лесопарков. Рыжие пушистые хвосты замечены в районе железнодорожной станции Маленковская (ст. м. «ВДНХ»), на улице Первомайской (ст. м. «Измайловская»), Малой Филевской улице (ст. м. «Пионерская») и других.

Вопросы у местных жителей традиционные. Зачем они сюда пришли? Могут ли заразить нас бешенством? И как себя вести, если вдруг лис подошел из-за угла?

ЧЕЛОВЕКА НЕ БОЯТСЯ, А ВОТ СОБАК СИЛЬНО

Недавно я переходил улицу Косыгина. И как раз стал свидетелем такой картины. Из природного заказника «Воробьевы Горы» выскочил лисенок. Худющий, как вешалка. Носатый, как Буратино. И пугливый, как Малыш.

Стоявшие на перекрестке машины засигналили. Прохожие достали смартфоны и начали снимать нежданного гостя. А тот осмотрелся и снова юркнул в чащу. Чего приходил, спрашивается.

- Лисы - умные и хорошо организованные животные, - напомнил «КП» кандидат биологических наук, автор второго издания Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Они чувствуют, что человек для них не опасен. Поэтому устраивают такие вылазки. Вдруг обломится чего-нибудь вкусненькое. Они же не только грызунами питаются. Летом лисы очень любят подъедать остатки после шашлычного застолья. Куски хлеба, колбасы, мяса. Сейчас похолодало, и халявы стало меньше. Вот они и потянулись в городские дворы.

По мнению Самойлова, никакого нашествия лис, как пишут блогеры, в Москве нет.

- Стоит появиться двум-трем зверушкам, сразу «нашествие», - говорит специалист. - И вообще их в столице не так много. Скажем, бездомных собак больше в несколько раз. И они тоже, как лисы, могут заразить человека бешенством.

Кстати, псы - первые враги любой лисы. Даже если собачонка маленькая и сама дышит на ладан. Все равно собачий аромат вызывает у рыжих жуткий страх.

Лоси из Лосиного острова.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ЛОСИ ТОЖЕ ВЫХОДЯТ НА ПРОМЕНАД

- Есть также версия, что лисы стали активнее из-за того, что у них подросли лисята, - продолжает Борис Самойлов. - Летом они были маленькими, и родители старались не уходить далеко. А сейчас руки развязаны. Точнее, лапы. Да и летом их сложнее заметить, потому что трава высокая. Если лисы прибегают в один и тот же двор, это не случайно. В моем доме, например, в Сокольниках, женщины подкармливают кошек. И вечером, ближе к полуночи, обязательно жди гостей из Лосиного Острова. Я много раз видел, как лиса подбегает к тарелке и трескает, если в ней что-то есть.

Из городских лесопарков также часто выбегают зайцы, лесные куницы, ласки, ежи. А из Лосиного Острова лоси (сейчас их там 15 взрослых особей). Они питаются молодой порослью осины, ивы, сосны, чего в заповеднике почти не осталось. И вот с наступлением холодов они выходят из леса. И, по сути, мучаются от голода. Сейчас у них заканчивается период гона. В эти дни к лосям лучше не приближаться (да и в другие, честно говоря, тоже).

- Был случай, когда прохожий во время прогулки попытался покормить лося в заповеднике, - рассказывает Самойлов. - Закончилось все плачевно. Животное ударило человека копытом. Мужчина чудом остался жив.

ВАЖНО

Если вы встретили на территории Москвы больное или странное животное, звоните в Единую справочную службу Москвы 8 (495) 777-77-77 . Ваш сигнал передадут в Департамент природопользования.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Прошлой осенью в столичном районе Северный был замечен барсук, весьма нехарактерный зверь для Москвы. Вероятно, он пришел со стороны Долгопрудненского района, где мог обитать возле полигона отходов. При этом никаких преград у барсуков нет. Приходите в столицу да живите. Как это произошло с бобрами, например, они мигрировали в СВАО из Подмосковья и обжили Яузу.