Здания-памятники в Москве: Дом с жар-птицами и шестиэтажка, в которой жил Маяковский

Ходишь каждый день на работу мимо какого-нибудь красивого старинного дома или проезжаешь мимо на автобусе и любуешься. Окна с колоннами, греческий орнамент, скульптуры и витражи - лепота! А потом оказывается, это не просто старье, а теперь - памятник архитектуры. В столице необычные постройки все чаще стали попадать под охрану государства. Недавно список зданий-памятников дополнили несколькими адресами. Мы выбрали из них самые интересные.

«ОБЛАКО В ШТАНАХ» НА ПРЕСНЕ

Здание начала двадцатого века в стиле французского модерна подпирают с двух сторон современные постройки. В этом доме (ул. Красная Пресня, 36, стр. 1) жил вместе с матерью и двумя сестрами поэт Владимир Маяковский. С 1913 по 1915 год семья снимала четырехкомнатную квартиру № 24 на первом этаже. Тогда это был доходный дом купца Моисея Кочубея.

В квартире 20-летний студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества Маяковский жил в самой маленькой комнате. Здесь он написал стихотворение «Я и Наполеон», которое начинается словами: «Я живу на Большой Пресне, 36, 24…» (тогда улица называлась Большая Пресненская. - Прим.). В этом же доме Маяковский работал над поэмой «Облако в штанах».

Сейчас в здании работает филиал музея Маяковского - «Квартира на Большой Пресне». На первом этаже также разместились магазины, а на верхних этажах - жилые квартиры. Постройка интересна еще и тем, что это типичный образец доходных домов начала прошлого века. На фасаде сохранился эркер (выступ), полуколонны на окнах, лепной карниз с «сухариками» (зубцами) и растительным рисунком.

Здание начала двадцатого века в стиле французского модерна подпирают с двух сторон современные постройки

ЦВЕТЫ НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТЫ

Пятиэтажку на 4-й Тверской-Ямской улице, 7 в стиле позднего модерна построили в 1911 году. В Мосгорнаследии считают это здание одной из самых оригинальных работ знаменитого зодчего Эрнста-Рихарда Нирнзее. Архитектор придумал первые по тем временам «небоскребы» Москвы - здания выше 8 этажей.

Фишкой дома на Тверской-Ямской стали керамические изразцы, сделанные на заводе Саввы Мамонтова. В некоторых местах их оформили в виде пышных диковинных цветов. А два окна на пятом этаже дома отделаны керамическими наличниками со сказочными жар-птицами. Еще из прекрасного - шестиугольные окна разного размера, декоративные вставки на фасаде, отличающиеся по форме и высоте украшения с майоликовыми панно из растительного орнамента. Не дом, а сказка! Причем уже более ста лет он остается жилым.

Пятиэтажку на 4-й Тверской-Ямской улице, 7 в стиле позднего модерна построили в 1911 году

РАБОЧИЕ НА КРЫШЕ

На Смоленской набережной, 2а памятником стал огромный жилой дом 50-х годов в стиле сталинский ампир. Его построили для работников Министерства геологии СССР и прозвали «Дом геологов». Крышу 11-этажного здания украшает балюстрада и скульптурная композиция «Наука и труд». В ее центре на декоративной стенке видно герб СССР. По бокам от него - четыре статуи мужчин и женщин, по две с каждой стороны. На фасаде - эркеры с лепниной, ленты из фруктовых гирлянд, звезд и розеток. Между окнами «вырос» растительный орнамент. Балконы дома закрыты оригинальными ограждениями из металла и камня. В подъездах сохранились лестницы с фигурными металлическими балясинами и пол из метлахской плитки разных форм и размеров.

РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

Бывший доходный дом на Садовой-Самотечной, 2 напоминает средневековый замок. Семиэтажку построили в 1913 году в стиле северный модерн с намеками на готику. На фасадах - лепные рыцарские мечи и щиты, барельефы средневековых воинов, дам и крылатых львов. Парными скульптурами этих мифических животных украшены и парадные входы. Фишка здания - скульптура рыцаря в латах, опирающегося на меч. Его поставили на самом верхнем, седьмом этаже. Сейчас, как и в прошлом веке, на первом этаже здания работают магазины. Остальные шесть этажей по-прежнему жилые. Кстати, в парадном вестибюле со стороны Садовой-Самотечной улицы сохранились росписи с геральдической символикой, лепные медальоны, лестницы с фигурными металлическими балясинами и пол из метлахской плитки.

Бывший доходный дом на Садовой-Самотечной, 2 напоминает средневековый замок

ЧТО ЕЩЕ

- На Кузнецком мосту, 3, строение 1 памятником признали доходный дом постройки 1901 года. Главный фасад здания украшен горельефами в виде стилизованных герм (столбов. - Прим.) с ионическими капителями и четырьмя масками Гермеса.

Здание построили в 1901 году по проекту архитектора Митрофана Арсеньева

- Во 2-м Крутицком переулке, 14 теперь охраняется деревянный дом купца Виноградова постройки 1880 года. Этот район более века назад был известен своими деревянными зданиями. Сейчас таких домишек в Москве осталось очень мало. При этом купеческий «особняк» в Крутицком переулке сохранился практически полностью и внутри, и снаружи. Фишка - резные украшения на фасаде и карнизе, крыша со слуховыми окнами.

Во 2-м Крутицком переулке, 14 теперь охраняется деревянный дом купца Виноградова постройки 1880 года

- В памятники записали и бывший доходный дом на Малой Бронной улице, 22, строение 1. Его построили в 1913 году. На первом этаже более полувека назад открылась аптека и она работает до сих пор. Фасады здания в стиле неоклассицизм украшают трехгранные эркеры с рогами изобилия, декоративные стенки с лепными масками. На некоторых окнах - лепнина с растительным орнаментом. В холле парадного входа сохранились фигурные лестничные перила и узорная плитка на полу.