Как большевики разрушили русские традиции образования

В Москве прошли XXII Елисаветинско-Сергиевские чтения. Их организовал благотворительный фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Правительства Москвы и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Они посвящены дореволюционному образованию и воспитанию. Открытие состоялось в Московском государственном лингвистическом университете. Чтения приурочены к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны. Именно в дореволюционных стенах вуза располагалось Московское коммерческое училище, входившее в состав ведомства учреждений императрицы Марии.

На чтениях эксперты рассказали о традициям воспитания и образования в России и Германии. Им следовали представительницы Императорского Дома Романовых: Мария Александровна - супруга Александра II; Александра Федоровна - супруга Императора Николая II и сама Великая Княгиня Елизавета Федоровна – супруга Великого Князя Сергия Александровича.

Благодаря их активной просветительской работе на русскую землю были принесены западноевропейские принципы воспитания и образования и соединены с российскими традициями. Императорские благотворительницы и в своих семьях учили труду и молитве, укрепляли Христианскую Веру и любовь к Отечеству.

- Мы начали первую сессию чтений с благодарственного молебна, - сказала председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова. - В знак того, что гессенские принцессы были нашими соотечественницами, самозабвенно любили Россию, видя в этом залог ее развития. Если уроженки другой страны посвятили жизнь нашему Отечеству, то что мы можем сделать для него?

С 31 октября Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» проведет вторую сессию Елисаветинско-Сергиевских чтений в Германии. А участники чтений пройдут Императорским маршрутом на родине гессенских принцесс.