2019-10-30T00:27:34+03:00
Общество

Погода в Москве 30 октября - 3 ноября: Мороз до -8 градусов, снег и гололед - почти зима!

Зимняя погода в 2019 году придет на месяцу раньше срока. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 30 октября - 3 ноября
Юлия СМИРНОВА
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Зимняя погода приходит в Москву на месяц раньше срокаЗимняя погода приходит в Москву на месяц раньше срокаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителям столицы на этой неделе обещают ночные морозы до -8 градусов, снег и гололед. Такие вот леденящие душу и кровь прогнозы у метеорологов.

Природа, похоже, отыгрывается за аномально теплый октябрь-2019. Он радовал нас солнцем, красивыми пейзажами золотой осени, а средняя температура месяца оказалась на 4,5 градуса выше климатической нормы.

Теперь же все наоборот. Холодина словно в конце ноября, зимняя погода приходит на месяц раньше срока.

Подробный прогноз Гидрометцентра России о погоде в Москве на на 30 октября - 3 ноября:

В среду, 30 октября, и ночью, и днем -2...+3 градуса. Пасмурно и промозгло, будет идти дождь, снег с дождем или мокрый снег. Порывы пронизывающего северо-западного ветра будут достигать 17 м/сек. На дорогах возможна гололедица, предупреждают в Московском метеобюро. Автомобилистам и пешеходам надо быть очень внимательными. Опасность гололедицы сохранится до конца недели.

В четверг, 31 октября, ночные морозы окрепнут до -8 градусов, днем около ноля. Переменная облачность, без осадков - уже хорошо!

В пятницу, 1 ноября, под утро тоже до -8 градусов, днем +1...+3. Облачно, пройдет небольшой снег или снег с дождем.

В субботу, 2 ноября, ночью 0...-5, днем потеплеет до +5 градусов. Облачно, с прояснениями, и опять с мокрым снегом либо дождем.

В воскресенье, 3 ноября, пасмурно и сыро. Ночью около ноля, днем +6 градусов.

Кстати, снег уже лежит во многих регионах к северу от Москвы - в Вологодской области высота сугробов к 29 октября 21 - 28 см. В столице в ближайшие дни тоже сформируется временный снежный покров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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