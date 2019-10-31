Красота придает уверенности в будущем

В середине октября столичный институт Дом Русской Косметики начал готовить возрастных студентов парикмахерскому искусству. А стартовала программа переобучения и повышения квалификации предпенсионеров летом: выпускники из первого набора уже сдали экзамены по компетенции «Эстетическая косметология».

Впрочем, было бы неправильно сказать, что институт только начинает работать с теми, кому за 50.

-Дому Русской Косметики - 31 год. И мы постоянно сталкиваемся с феноменом, когда к нам приходят люди предпенсионного возраста, а иногда и пенсионеры, с одной целью – научиться тому, о чем они мечтали с юности, - рассказывает проректор института и международный эксперт WorldSkills Россия Анна Сикорская, - Эти люди думают, как себя реализовать, заботятся о том, чтобы активно жить. Однажды к нам на собеседование пришла 56-летняя женщина, но она сомневалась, будут ли кому-нибудь нужны ее знания. Однако после обучения она получила столько предложений от работодателей, что согласилась только на шестое. Так что все волнения по поводу возраста – ерунда. Программа Союза «Ворлдскиллс» как раз и дает таким людям возможность обрести уверенность в своей востребованности.

К программе профессионального обучения и дополнительного образования по международным стандартам WorldSkills, которая стартовала весной 2019 года, уже подключились все регионы. Ежегодно 25 тысяч предпенсионеров будут получать новые навыки и знания. Бесплатно!

-Программы, разработанные на основе мировых стандартов, помогут сотрудникам, обладающим ценным многолетним опытом и стажем, упрочить свои позиции на предприятии, получить конкурентные преимущества на рынке труда, или даже «перезагрузить» личную карьеру, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, - Многие работодатели, которые ищут сотрудников, устанавливают возрастные ограничения. А ведь профессионализм от возраста никак не зависит – во многих сферах деятельности люди, которые имеют достаточно большой опыт, бывают более конкурентоспособны, чем молодые и голодные до побед.

-Мы приобрели очень много новых навыков, о которых до этого даже не подозревали, хотя казалось бы, мы, женщины, каждый день связаны с косметикой, - рассказывает Татьяна Плохова из Москвы.

По образованию Татьяна – социолог и много лет проработала в Академии наук. А последние 15 лет занималась воспитанием ребенка. По ее словам, ребенок вырос, и она решила в своей жизни что-то поменять, сделать своего рода шаг к свободе.

-Это был правильный шаг, потому что специалисты с дипломом Дома русской косметики востребованы - работодатели знают о качестве его образования, - рассказывает Татьяна Плохова,- В идеале я хотела бы стать хозяйкой салона красоты, может быть, преподавателем. Ну а поначалу – устроиться в хороший салон и поработать руками, чтобы набраться опыта. Эта программа дала мне сильный жизненный тонус.

Как рассказала другая студентка, Анна Тимохина, преподаватели не просто ведут практические занятия, и объясняют, как делать ту или иную процедуру, а дают глубокие, фундаментальные знания. Студентам рассказывают, как действует на клетки кожи то или иное средство, какой результат получается.

Для обучения по этой программе Анна Тимохина специально приехала в Москву из Иркутска, где работает в колледже экономики, сервиса и туризма.

-Я вижу перспективу в том, что смогу преподавать в сфере эстетической косметологии. Для меня, как, наверное, и для всех, важно расширить спектр своих умений, знаний и возможностей, чтобы уверенно доработать до пенсии, а при желании - работать и после достижения пенсионного возраста.

По словам проректора Анны Сикорской, когда открылся набор предпенсионеров в студенты, она и ее коллеги немного тревожились: а вдруг придут люди без мотивации? Но тревоги оказались беспочвенными. Практически никто из возрастных студентов не бросает учебу – такие случаи единичны. Наоборот, с первого занятия все получают удовольствие и понимают, что это дело им пригодится в том или ином качестве.

- Мы наблюдаем, как люди расцветают, раскрываются и становятся счастливыми в своей новой профессии, в новом качестве, - поделилась наблюдениями Анна Сикорская.

Интенсивный формат подготовки предпенсионеров длится 2,5 месяца. На занятиях теория плотно переплетается с практикой. В конце обучения все студенты сдают демонстрационный экзамен. В косметологов-эстетистов он длится два дня: они должны показать все то, чему учились. Это и наложение макияжа, и массаж, и очищение кожи, и маникюр, и эпиляция, и аппаратный уход за кожей.

Выпускники вполне могут устраиваться на работу – знаний для этого они получили достаточно. А дальше могут повышать квалификацию, дополнительно заниматься на курсах. В этом году Дом русской косметики планирует подготовить около 550 предпенсонеров.

Выпускница первого потока Юлия Алексеева около 15 лет работает в клиниках эстетической медицины.

-Я понимала, что мне нужны более глубокие знания в тех направлениях, в которых я не сильна. Поэтому и записалась на курсы эстетической косметологии. С нами работали люди, которые имеют колоссальный опыт, поэтому на занятиях они приводили много примеров из собственной практики, что очень помогало усваивать новые знания, - рассказывает Юлия Алексеева, - Если раньше я проводила 10-20 видов процедур, то благодаря программе обучения теперь способна проводить, наверное, не меньше ста.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?

В этом году к программе могут присоединиться мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет, и те, кто имеет право на досрочную пенсию (за 5 и менее лет до выхода). Регистрация проходит на сайте https://50plus.worldskills.ru/, где надо оставить информацию о себе и номер СНИЛС, чтобы подтвердить право на бесплатное обучение. На сайте представлен список из 125 компетенций - можно выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.

Участники образовательной программы могут выбрать удобный график обучения - с отрывом от работы, или без. Формат удаленного обучения исключен, поскольку стандарты WorldSkills традиционно ориентированы на освоение и развитие практических навыков.