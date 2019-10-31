Минздрав: "В Москве за год стало почти на 2 тысячи врачей больше"

В поликлиниках Москвы становится все больше специалистов. По сравнению с 2017 годом количество врачей в столице в 2018 году выросло почти на 2 тысячи. Такие данные министерства здравоохранения РФ приводятся в материале РБК.

"Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву», - отмечается в материале.

Статистика Минздрава России (2017 и 2018 г. г.) фиксирует в столице рост численности врачей на уровне 3,5% - 1 тыс. 822 специалиста.

Напомним, в начале октября 2019 года президент Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в столице планируется ремонт порядка 150 поликлиник. Обновление коснётся и самих коллективов лечебных учреждений.

Как заявил на недавнем заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в столичные поликлиники в новом году придут еще 500 узконаправленных специалистов-врачей.

По его словам, в каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны работать, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Горожане смогут попасть на приём к терапевтам-врачам общей практики, кардиологам, неврологам, офтальмологам, эндокринологам, урологам, оториноларингологам и хирургам.

При этом во всех головных зданиях поликлиник пациентов будут принимать специалисты пяти узких направлений - гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

Доступность первичной медицинской помощи в Москве повышается благодаря стартовавшей в этом году масштабной программе "Новый московский стандарт поликлиник".