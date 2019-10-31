2019-10-31T17:42:48+03:00
Общество

Минздрав: "В Москве за год стало почти на 2 тысячи врачей больше"

В столице повышается доступность медицинской помощи
Елена НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поликлиниках Москвы становится все больше специалистов. По сравнению с 2017 годом количество врачей в столице в 2018 году выросло почти на 2 тысячи. Такие данные министерства здравоохранения РФ приводятся в материале РБК.

"Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву», - отмечается в материале.

Статистика Минздрава России (2017 и 2018 г. г.) фиксирует в столице рост численности врачей на уровне 3,5% - 1 тыс. 822 специалиста.

Напомним, в начале октября 2019 года президент Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в столице планируется ремонт порядка 150 поликлиник. Обновление коснётся и самих коллективов лечебных учреждений.

Как заявил на недавнем заседании комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в столичные поликлиники в новом году придут еще 500 узконаправленных специалистов-врачей.

По его словам, в каждом здании московской поликлиники уже с начала следующего года должны работать, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов. Горожане смогут попасть на приём к терапевтам-врачам общей практики, кардиологам, неврологам, офтальмологам, эндокринологам, урологам, оториноларингологам и хирургам.

При этом во всех головных зданиях поликлиник пациентов будут принимать специалисты пяти узких направлений - гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи, аллергологи-иммунологи и инфекционисты.

Доступность первичной медицинской помощи в Москве повышается благодаря стартовавшей в этом году масштабной программе "Новый московский стандарт поликлиник".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Новости 24
Ко Дню народного единства в Москву вернется тепло
Последняя ночь октября стала самой холодной с начала осени
В Москве переименуют почти 60 автобусных остановок возле будущих станций МЦД
Первый снег в Москве обернулся большим количеством аварий
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Московский предприниматель задушил молодую девушку во время секса
Упавшее дерево парализовало движение в Балашихе
В Пушкино пятиклассницу изнасиловали в подъезде ее же дома
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Погода в Москве на 26 октября 2019 года: сильный ветер и +14 градусов
Московским автомобилистам рекомендуют менять резину на зимнюю
Погода в Москве на 25 октября 2019 года: тепло и почти без осадков
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась в два раза за шесть лет
В ТиНАО появилась первая пересадочная станция метро
Приостановлено движение поездов на серой ветке метро Москвы
Погода в Москве на 24 октября 2019 года: небольшой дождь и +12 днем
В Москве мужчина совершил вооруженное нападение на «Макдоналдс»
В Подмосковье завершили монтаж линий освещения на 320 км дорог