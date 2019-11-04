Сразу семь подмосковных городов вошли в ТОП-10 самых благоустроенных городов России

Министерство строительства и ЖКХ опубликовало рейтинг качества городской среды в городах России. Он разрабатывается по поручению Президента РФ в рамках национального проекте «Жилье и городская среда», главная цель которого - к 2024 году в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. В итоге эксперты проанализировали 1114 российских городов по 36 пунктам. Качество дорожной, деловой и досуговой инфраструктуры, жилья, озеленения, общегородских пространств и много чего еще.

В итоге первое место в рейтинге заняла Москва, которая набрала 276 баллов. А вот на втором месте по итогам исследования оказался подмосковный Реутов (252 балла), который обошел даже Санкт-Петербург (238). Согласно результатам исследования, уровень обеспечения горожан жильем в Реутове даже выше, чем в Москве, а Северную столицу город обошел по качеству общественно-деловой инфраструктуры.

Реутов занял в рейтинге качества городской среды Федерального Министерства строительства и ЖКХ второе место, обойдя Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба правительства МО

Интересно, что в итоговую десятку лучших городов России помимо Реутова вошли еще шесть городов Московской области: Видное (232 балла), Красногорск (230), Одинцово и Истра (оба - по 229), Мытищи и Долгопрудный (по 225). Замыкает ТОП-10 Арзамас.

Стоит отметить, что максимальное количество баллов, которое мог получить город, - 360. Но такой результат никто не показал. Общая оценка «благоприятная» городская среда начиналась со 180 баллов. Все, что ниже - «неуд».

К слову, худшим городом рейтинга стал якутский Верхоянск (всего 77 баллов). Кроме того, в десятке городов с самой плохой городской средой оказался даже город, с населением, превышающим 1 миллион жителей. Омск набрал всего 104 балла.