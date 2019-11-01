Питание в школах и детских садах признано качественным и безопасным

У школьников завершилась первая четверть, и во многих школах уже прошли каникулы. О качестве питания в первой учебной четверти нам рассказала Московская инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК). Во время учебы большую часть дня школьники проводят на занятиях. Помимо знаний и навыков они, конечно же, должны получать безопасное и вкусное питание. МосГИК следит за соблюдением всех норм и гарантией качественного состава продукции.

Результаты проверок МосГИК за первую четверть учебного года показали, что школьники и дошкольники в столице получают только качественное и безопасное питание. Продукция соответствует межгосударственным и национальным стандартам, имеет высшую категорию качества и обладает всеми необходимыми характеристиками продукции для детского питания.

«За сентябрь-октябрь мы уже проверили 2064 образцов от продукции весом более 6,3 тыс. тонн. Специалисты МосГИК отобрали для проведения лабораторного контроля образцы сливочного масла, молока, сыра, соков, воды, кисломолочных продуктов и сгущенного молока. Все образцы успешно прошли проверку», - рассказала Начальник Московской инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ирина Калиновская.

Анализ проводится в лаборатории Роспотребнадзора. В этом году ассортимент продукции, которая отбирается для лабораторного контроля, значительно расширился. В этом году к образцам исследования добавились творог и кисломолочные продукты (сметана, кефир, бифидокефир, ряженка, йогурт, биойогурт, ацидофилин), которые нуждаются в особом контроле.

Каждый из продуктов исследуется на различные микробиологические показатели. Например, соки проверяют на наличие спорообразующих микроорганизмов, плесневых грибов и дрожжей, нахождение которых в продукте или не допускается, или должно быть минимальным, а питьевая вода для школ и детских садов отбирается только высшей категории качества и обязательно с пометкой «для детского питания».

За первую четверть дети получили более 200 миллионов порций самых разнообразных блюд: от каши и оладушков до борща и мясных котлет.

«Готовлю в нашей школе с удовольствием, дети едят все с аппетитом. Ежедневно поступают свежие продукты, готовим разнообразные салаты из свежих овощей, мясные блюда, супы, особенно нравятся ученикам наши каши и свежеприготовленные булочки. Стараемся, чтобы ученики чувствовали себя как дома», – сказала повар школы №1239 Любовь Казакова.

Специалисты МосГИК также обязательно проверяют наличие маркировки. Товары без маркировки для питания в образовательных учреждениях строго запрещены. Но важно не только наличие маркировки, но и корректность информации. Должны быть указаны дата изготовления, срок годности, состав, условия хранения и т.д.

Обращать внимание на состав и наименование продуктов следует и при покупке продуктов для домашнего питания. Очень важно, чтобы на детском питании было указано «для детского питания», «для детей дошкольного и школьного возраста», «для детей старше 8 месяцев» и т.д. Не всегда яркая упаковка с героями мультфильмов отвечает всем требованиям продукции для малышей.