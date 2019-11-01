Сергей Собянин рассказал, как Москва выполняет задачи нацпроекта «Здравоохранение»

Сегодня, 1 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как столица выполняет задачи нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, этой теме посвятили расширенное заседание Президиума Государственного совета РФ в Светлогорске. В нем принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

На заседании президент Владимир Путин назвал основные проблемы первичного звена российского здравоохранения. Среди них - низкая доступность учреждений первичного звена, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник и районных больниц.

- Многие здания, как известно, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие-долгие годы, - сказал Владимир Путин. - Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров.

Москва уже выполняет задачи нацпроекта «Здравоохранение». Ранее Сергей Собянин заявил о том, что в течение ближайших трех лет в Москве отремонтируют около 150 поликлиник.

«Два дня непростых споров и обсуждений на Госсовете даром не прошли, - написал сегодня в своем блоге Сергей Собянин. - С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ. Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов - это чрезвычайно важно».

По его словам, столичные власти приняли и другие решения для повышения качества медицинской помощи в первичном звене. В частности, по развитию системы врачей общей практики.

«В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути, - отметил в своем блоге Сергей Собянин. - В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов. Кстати, у нас время записи к врачам узких специальностей - от семи до четырнадцати дней. А к примеру, в Великобритании и Испании - по несколько месяцев».