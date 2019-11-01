Хеллоуин в московском метро: на закрытой станции показали балет «Дракула. Начало»

Самую мистическую ночь в году - праздник Хеллоуин - можно было провести в подземелье. Но не банально спуститься в метро, а попасть на закрытую станцию "Деловой центр", чтобы посмотреть 31 октября предпремьерный показ фрагментов балета «Дракула. Начало». Билеты смогли получить самые активные пользователи соцсетей, которые подписаны на официальные аккаунты Московского метро.

Камерная атмосфера подземелья была насыщена загадочностью и обилием красного света. На один вечер на станции создали готический антураж. Подобные декорации будут и на сцене Кремля, где режиссер Алексей Голубев презентует полную версию балета «Дракула. Начало».

- Мы решили сделать небанальный предварительный показ, поэтому выбрали метро. Мы подготовили маленькие кусочки из спектакля, а уже 3 ноября в Кремле зрители увидят полную постановку о любви. Мы рассказываем историю о человеке, который ради любви ушел на черную сторону, а в финале, когда увидел эту любовь, то вернулся, - рассказал Алексей Голубев.

По задумке режиссера, это не только балет. Здесь есть элементы кино, мюзикла, классические и современные танцы. Артисты танцевали в завораживающем белом сиянии буквально на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Вокальное наслаждение подарил вокалист Ладислав Бубнар, ставший голосом «Дракулы. Начало».

- Наш Дракула не такой страшный и жуткий, как его обычно рисуют. Наша задача, как создателей этого спектакля, уйти от стереотипов о Дракуле, что он кошмарный, что он кровопийца. В спектакле мы больше показываем личность, душу и внутренний мир Дракулы, - рассказал хореограф-постановщик Иван Васильев.

Выступать в метро было необычно и самим артистам. Все же здесь маленькая сцена, которую пришлось построить на платформе, немного дует, потому что по тоннелям ходят поезда.

- Московский метрополитен регулярно становится интеллектуальной и творческой площадкой. Для нас это возможность пообщаться с пассажирами в таком неформальном варианте, предложить им что-то новое и интересное. Мы хотим быть ближе к нашим пассажирам, - рассказала Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Недавно на станции «Деловой центр», как напомнила Юлия Темникова, проводили спортивное мероприятие, показ мод. Пассажиры смогли посетить показ коллекции дизайнеров концепт-стора «Секция» в рамках Moscow Fashion Week.