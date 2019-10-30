Из веганов снова в мясоеды

Последние 10 лет мода на веганство просто зашкалила. Везде появились растительные лавки, кафе для сыроедов, а в обычных ресторанах стали предлагать в том числе и постное меню. Можно подумать, что полстраны уже отказалось от мяса. Но нет! В России всего 4% придерживается рациона без содержания животных жиров. Оказывается, опыт вегетарианства имеют действительно многие, но многие возвращаются обратно в мясоеды. Кто-то сам, кто-то по настоянию врачей. И речь идет не о конфликте интересов, а о здоровье и снятии с себя ненужных ограничений.

Из личного опыта…

Таше 24 года, и почти четыре года своей жизни она потратила на изучение опыта веганства и сыроедения. Начиналось все довольно банально - как и многие девушки решила, что стала поправляться. Хотя фигура у нее была идеальная что раньше, что сейчас. Начались диеты, БАДы, спорт. Потом появилась подруга-веган, которая подстегнула окунуться с головой в мир растительной пищи. С этого начались эксперименты с силой воли и со здоровьем.

- Я стала веганом и сыроедом. Спустя пару месяцев возникли большие проблемы с кожей. Пришлось есть яичные желтки и адыгейский сыр. Также очень сильно хотелось хотя бы иногда есть горячую еду, пиццу (а я ее просто обожаю), пасту и другие вкусности этого мира. На этих нереализованных желаниях я продержалась почти три года. Помимо каких-то мелких проблем со здоровьем, со мной часто случалась депрессия. Чтобы перестать быть фанатиком диет и улучшить здоровье, полгода назад вернула мясо в рацион. Я наконец-то осознала, что жизнь одна и надо ее проживать в удовольствие. А еда, в том числе и мясные блюда, - это тоже удовольствие.

26-летняя Таня не сама отказалась от мяса - просто однажды летом переела шашлыка. Наелась так, что не могла смотреть на него. Думала, через пару дней пройдет. Но организм не смог. Сначала стало легче, похудела, стала активнее. Решила - почему нет, не ест и не надо. Через 3 года она начала осознавать, что с ней что-то не так.

- Помню, что совсем не стало мышц, тело как будто одрябло, начались проблемы с кожей - трескалась, были постоянно какие-то высыпания. Под конец просто стало очень мало сил. Каждое движение давалось с трудом. Решила опять есть мясо, естественно, постепенно. Сейчас ем еще в большем объеме, чем до этой всей эпопеи. Чувствую, что мне очень хорошо. Все проблемы ушли, мышцы и силы вернулись. Вообще теперь считаю, что для нашего климата веганство не подходит.

Риски со здоровьем

Многих вегетарианцев вернуть мясо в рацион заставляют врачи - по медицинским показаниям. В медицине даже есть своеобразный справочник заболеваний веганов, в котором отражено, в какие сроки могут случиться те или иные проблемы со здоровьем.

1 - 3 месяца отказа от мяса:

Дефицитные состояния, заболевания ЖКТ и симптомы нарушения пищеварения, проблемы с кожей (язвенные поражения).

Возможно частое вздутие живота: из-за употребления большого количества клетчатки и углеводов, которые бродят и могут вызывать синдром раздраженного кишечника.

Кожа становится тоньше, появляется сухость, возможна сыпь и появление глубоких заломов.

3 - 6 месяцев отказа от мяса:

Дефицитные состояния (витамин D), проблемы с зубной эмалью.

К этому моменту в организме могут истощиться запасы витамина D. Он необходим для поддержания здоровья костей, зубов и мышц, а его дефицит может увеличивать риск развития рака, болезней сердца, мигрени и депрессии.

Проблемы с зубами возникают от кислот, содержащихся во фруктах. Они разъедают эмаль, а орехи и сухофрукты забиваются в щелях между зубами. Если человек начинает чистить зубы после каждого приема фруктов - проблема только усугубляется.

От 6 месяцев до 2 лет отказа от мяса:

Дефицитные состояния (В12, кальция, железа), камни в желчном пузыре и почках, депрессия.

На этом этапе истощаются запасы витамина В12, который содержится в животном белке и необходим для здорового функционирования крови и нервных клеток. Симптомы дефицита В12 - одышка, истощение, плохая память и покалывание в руках и ногах.

По статистике, у веганов на 30% чаще случаются переломы, чем у мясоедов. А кальций из растительных источников тяжелее усваивается организмом.

Когда человек резко отказывается от мясной пищи, то отток желчи ухудшается, что приводит к застою желчи и образованию камней.

От нескольких лет отказа от мяса:

Дефицитные состояния (белков - ферритин, незаменимых жиров), гормональные нарушения, проблемы с суставами, катаракта.

К проблемам с суставами приводит нарушение оттока желчи - важного компонента синовиальной (околосуставной) жидкости, которая смазывает сустав. Ее недостаток приводит к трению, воспалению и боли.

Строгое вегетарианское питание нарушает баланс гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 и способствует возникновению гипотериоза. Также исследования показали, что у женщин нарушалась выработка эстрадиола и прогестерона.

Нехватка белка в организме способствует свободной циркуляции токсинов, которые поражают органы зрения, провоцируя развитие катаракты.

КСТАТИ

Звезды тоже возвращаются

Среди звезд есть те, кто уже давно отказался от вегетарианства, но многие по-прежнему считают, что они не едят мяса.

Анджелина Джоли с 2010 года снова ест мясо. Свое возвращение актриса мотивирует ухудшением здоровья на фоне сильного истощения.

Меган Фокс однажды заподозрили в анорексии из-за чрезмерной худобы. Актриса начала есть все подряд, а не только сырые овощи и фрукты.

Натали Портман была убежденной вегетарианкой с 8 лет. Но с 2011 года вернула животный белок в рацион. По ее словам, во время беременности ощутила, что больше не может обходиться только растительной пищей.