Филиппо Берио, создатель легендарного оливкового масла Filippo Berio, о русском гостеприимстве, производстве оливкового масла и кулинарии

Я в восторге от России и русских. Сейчас Filippo Berio – бренд №1 на российском рынке по объему продаж, и я понимаю почему – вы очень вкусно готовите и тщательно подбираете ингредиенты к своим блюдам!

С самого начала я знал, что оливковое масло с моим именем, должно завоевать доверие каждой хозяйки и вдохновлять гурманов по всему миру. Для этого все эти годы я экспериментировал с разными вкусами оливковых масел для самых разнообразных блюд и совершенствовал свое мастерство и производство.

Купажирование, то есть смешивание оливковых масел, - самый важный этап производства. Как художники смешивают разные краски, чтобы получить нужные оттенки для своих картин, так специалисты компании Filippo Berio подбирают и соединяют разные сладкие, горьковатые, фруктовые, перечные оливковые масла, чтобы получить единый сбалансированный вкус. Это особая форма искусства, основанная на многовековых традициях и опыте.

Я с удовольствием попробовал изумительные блюда с моим оливковым маслом, которые приготовили шеф-повар ресторана La Scarpetta и амбассадор бренда Filippo Berio Марко Якетта и моя поклонница, популярный фуд-блогер Полина Черноталова (@tastywithme). В своих рецептах они использовали классическое оливковое масло Filippo Berio Extra Virgin со сбалансированным вкусом, а я их порадовал своим семейным рецептом - пастой с соусом из свежих помидоров.

Обязательно попробуйте приготовить дома. Они отлично раскрывают великолепные вкусовые качества оливкового масла Filippo Berio. Buon appetito!

Русский салат с крабом от Марко Якетта

Ингредиенты:

• Морковь отварная - 30 г

• Картофель отварной - 60 г

• Яйцо вкрутую - 2 шт

• Яйца пашот – 2 шт

• Огурцы свежие очищенные - 20 г

• Огурцы корнишоны – 12 г

• Горошек зеленый - 40 г

• Спаржа отварная - 80 г

• Оливковое масло Extra Virgin Filippo Berio - 20 г

• Острый соус - 50 г

• Крем картофельный с анчоусами - 60 г

• Мясо краба (или лосось копченый) – 20 г

• Мини салат - 20 г

• Икра красная - 12 г;

• Для острого соуса: Вустерский соус -15 г; майонез - 90 г; красный перечный соус - 2 г

• Для картофельного крема с анчоусами: картофель - 50 г; молоко - 100 г; анчоус - 7 г

Приготовьте острый соус, смешав все ингредиенты в блендере. Далее приготовьте картофельный крем: очищенный картофель отварить в сотейнике с молоком около 30 мин, в конце варки добавить анчоусы, соль, перец по вкусу и взбить блендером до кремообразного состояния. Приготовленные овощи и отварные яйца порезать и перемешать, добавить соль и перец, заправить острым соусом и добавить оливковое масло, выложить на тарелку вокруг кольца. В кольцо выложить картофельный крем, сверху - яйцо пашот, затем икру. Сделать стружку из мяса краба (или подмороженного копченого лосося), украсить ей блюдо, добавив спаржу и мини салат.

Русский салат с крабом

Желтый гаспачо от @tastywithme

Ингредиенты:

• Желтые большие томаты - 2 шт.

• Огурец - 1,5 шт.

• Желтый болгарский перец - 1 шт.

• Белый сладкий лук - 0,5 шт.

• Чеснок - 1 зубчик

• Оливковое масло Extra Virgin Filippo Berio - 2 ст.л.

• Бальзамический соус

• Соль, черный перец по вкусу

Запечь желтый перец в духовке при 200° в течение 20 минут. Остудить и очистить от семян и кожи. Томаты крупно нарезать на дольки и снять кожицу с помощью ножа. 1 огурец очистить от кожи и крупно порезать на несколько частей. Второй – порезать кубиками и отложить в сторону. В чаше для блендера смешать томаты, перец, огурец, чеснок, лук и 2 столовых ложки оливкового масла. Тщательно измельчить. Посолить и поперчить, попробовать на вкус. Убрать в холодильник минимум на час. Разлить в тарелки для подачи, украсить огурцом. Добавить оливковое масло, бальзамический соус и черный перец по вкусу.

Семейный рецепт пасты с соусом из свежих помидоров от Филиппо Берио

Ингредиенты:

• Твердые спелые помидоры, очищенные от семян и кожицы – 4 шт.

• Оливковое масло Extra Virgin Filippo Berio - 6 ст.л.

• Очищенный и измельченный чеснок -1 зубчик

• Измельченные листья базилика -1-2 ст.л.

• Спагетти или тальятелле– 200 г

• Тертый пармезан для подачи

• Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

• Базилик свежий нарезанный – горсть

Надрезать помидоры и опустить в кипяток на 30 секунд, затем сразу в холодную воду. Снять кожицу, разрезать помидоры, удалить семена, мякоть порезать небольшими кубиками. В сотейнике разогреть оливковое масло, положить измельченный чеснок, готовить 3 мин. Добавить помидоры и базилик. Приправить солью и перцем, прогреть и не остужать. Отварить вашу любимую пасту, например, спагетти или тальятелле. Осторожно перемешать готовый соус с пастой, посыпать пармезаном и сразу подать к столу. Buon appetito! Приятного аппетита!

Паста с томатами

Все оливковые масла Filippo Berio имеют свой индивидуальный вкус и аромат. Они превосходно подойдут к блюдам любой кухни мира – от европейской до азиатской.

На фотографиях в роли Филиппо Берио изображен актер.

По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр".

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