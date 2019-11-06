Смотри кино и получи шанс отправиться в отпуск мечты

Давно мечтали познакомиться с архитектурой Европы или отдохнуть на солнечном пляже? Карта «КАРОна» воплотит мечты об идеальном путешествии! Чтобы участвовать в розыгрыше одного из семи сертификатов на поездку в любую точку мира, достаточно вступить в программу лояльности «КАРОна» сети кинотеатров «КАРО», с 31 октября по 8 декабря 2019 года зарегистрировать номер своей карты на сайте акции и совершить всего пару покупок в кинотеатрах «КАРО». Также киносеть разыграет 5 годовых абонементов в кино, 5 годовых запасов попкорна и еще более 200 призов.

Зарегистрировать карту и узнать подробности акции можно на сайте.

Помимо этого в кинотеатрах сети «КАРО» продолжит работать направление КАРО.Family, благодаря которому зрители могут смотреть анимационные фильмы и семейное кино по выгодным ценам, а также посещать специальные показы и мастер-классы. На большинство фильмов программы действует акция «Детский билет», что позволяет приобрести билеты для детей от 4 до 12 лет на сеансы 0+, 6+ и 12+ по сниженной цене. Также в рамках программы доступны скидки для детей до 3 лет, многодетных семей и школьников. В кинобарах сети уже к новому году будет внедрено специальное предложение для всей семьи, а ассортимент самого бара пополнится игрушками-персонажами любимых мультфильмов.