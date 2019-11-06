Московские бизнесмены откроют первый завод на Кубе, а средняя зарплата на столичных фабриках увеличилась до 73 тысяч рублей

Иностранные инвесторы активно вкладывают средства в строительство фабрик и заводов в Москве. Город получает качественные продукты, в том числе сложное медицинское оборудование. В свою очередь, Москва также вкладывает средства в строительство предприятий в других странах. Уже в конце 2020 года на Кубе откроется завод под российскими флагами. Об этом 6 ноября рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

- Московские производители объявили о создании первого завода инновационных материалов на Кубе. Это значимый прорыв московских производителей. Документы уже все подписаны и строительство завода уже скоро начнется, а в конце 2020 года его запустят. На производстве будут установлены 22 линии по производству композитной стекло-пластиковой арматуры. Это новый материал, он легче, качественнее. Наши кубинские друзья будут успешно ими пользоваться и применять для строительства. Завод станет крупнейшим в карибском бассейне, - рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Производимые в столице товары охотно приобретают такие страны, как Казахстан, Турция, Беларусь, Египет, Иран, Германия и США. На экспорт уходят электрические средства связи, автотехника, трубы, оптика, алюминий и сплавы, механическое оборудование.

Но все же столица больше производит для себя и московского региона. В городе на 650 заводах и фабриках работают около 700 тысяч человек, фактически каждый десятый занят в промышленной сфере.

- Мы ведем системную поддержку промышленных предприятий, контролируем, что происходит в этой сфере. С октября 2018 года по октябрь 2019 года мы вложили 1,3 млрд рублей в развитие производства Москвы. Мы нарастили мощность в два раза, - рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В связи с развитием промышленности на 14% выросла средняя заработная плата в сфере промышленности в Москве - сейчас она составляет 73 000 рублей (данные за январь-август 2019 года).

- Зарплата сопоставима, а в некоторых отраслях даже выше, чем у офисных работников. В фармацевтической отрасли зарплата в два-три раза выше, чем средняя зарплата по Москве, - рассказал Александр Прохоров.

В столице за этот год предпринимателям было предоставлено 15 земельных участков, общей площадью 60 гектаров. Планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров. Это будут промышленные объекты, а значит, что в столице создадут еще 7000 рабочих мест.

Одним из успешных проектов прошлого года было создание Московской канатной дороги от стадиона "Лужники" до Воробьевых гор. С точки зрения инвестиций, это интересный проект для города. И сейчас ведутся торги по второй канатной дороге в Москве - результаты будут объявлены 16 декабря. Проект будет реализован от станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская". В целом, инвесторы уже вложили в промышленность столицы 24 млрд рублей, до 2025 года эта сумма будет 70 млрд рублей.

Департамент инвестиционной и промышленной политики при активности застройки в Москве не забывает и об экологии. Сейчас готовится пилотный проект с компанией "Мегаполис" по переработке в гранулы бытовой техники. А все потому, что предприятия не знают, куда девать электронные отходы. На заводах установят специальные контейнеры, с регулярной периодичностью отходы будут перерабатываться - этим самым экология Москвы будет оставаться в хорошем состоянии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги года Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (с октября 2018 по октябрь 2019 год):

- действует 92 договора на предоставление субсидий на общую сумму более 1,23 млрд рублей;

- выдано 8 займов на сумму 456 млн рублей;

- статус промкомплекса присвоен 8 предприятиям;

- 19 соглашений о присвоении статуса резидента ОЭЗ с объемом инвестиций 13,9 млрд рублей и созданием 1674 рабочих мест;

- организовано более 800 встреч московских экспортоориентированных предприятий с зарубежными партнерами;

- подписано 8 экспортных контрактов на 3 млрд рублей.