Московский участковый Андрей Дунаев о конкурсе «Народный участковый-2019»: Победа будет означать, что работаю не зря, и отец будет гордиться

Следовать правилам, жить честно, помогать людям - ключевые принципы столичного капитана полиции Андрея Дунаева. Благодаря этим качествам Андрей Владимирович стал финалистом Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2019», который проводит «Комсомольская правда» совместно с МВД России. За него на сайте kp.ru проголосовали свыше 10 тысяч человек.

Но борьба продолжается, теперь в финале между собой за звание лучшего народного участкового поборются представители от каждого субъекта Федерации - голосование в третьем этапе конкурса продлится до 10 ноября (любой желающий может отдать свой голос).

Наблюдал за отцом на заседаниях

Столицу на конкурсе представит 33-летний Андрей Дунаев, который работает участковым полиции отдела МВД России по району Замоскворечье. Он капитан полиции. О работе в правоохранительных органах мечтал с детских лет, когда наблюдал за отцом на заседаниях. Уже тогда он представлял себя в фуражке.

- Отец был и участковым, и начальником. И я захотел пойти по стопам отца. В детстве я часто присутствовал на заседаниях у него или в коридоре ждал. Мне нравилось тем, чем он занимается, как он руководил личным составом. И, когда я приступил к работе, то уже знал, чем мне придется заниматься: какие задачи будут у участкового, как их нужно выполнять, что будет за невыполнение заданий, - рассказывает Андрей Дунаев.

Свою службу в правоохранительных органах Андрей Дунаев начал 15 лет назад в Славянске Донецкой области, теперь же контролирует порядки на прилегающей территории возле вПавелецкого вокзала. Ежедневно приходится вникать в проблемы людей, находить пути решений, а это никак не вписывается в рабочий график – часто приходится задерживаться.

- Семья меня практически не видит, как и я их. Хочется быть чаще вместе, уделять больше времени спорту – восточным единоборствам, рукопашному бою, но в первую очередь нужно помогать людям, - рассказывает Андрей Дунаев.

Поймал вора даже в выходной день

Работа находит Андрея Владимировича даже в выходные дни. Однажды он вышел с супругой в магазин «Пятерочка», чтобы купить продукты. Дунаев увидел, как вор с товарами оттолкнул продавца магазина и попытался скрыться.

- Я оставил супругу в магазине и побежал за ним. Догнал, вызвал наряд полиции. Человек оказался ранее судимым, уже привлекался за грабежи и кражи. Пришлось еще раз привлечь к уголовной ответственности, - рассказывает Андрей Дунаев.

Коллеги говорят, что капитан полиции Андрей Дунаев к каждому порученному делу относится взвешено и рационально, видя в любом преступлении лишь работу, которую нужно выполнять добросовестно и профессионально. На протяжении последних трех лет является лучшим в УВД по ЦАО города Москвы, присвоено квалификационное звание «Специалист 3 класса», неоднократно получает поощрения от руководства.

- Что будет для вас означать победа в финале?

- Это будет означать, что работаю не зря. Отец следит за голосованием, постоянно звонит мне. И жена переживает, она узнала в 12 часов ночи, что я победил во втором этапе и даже от счастья меня разбудила, чтобы поздравить.