Финалист конкурса «Народный участковый-2019» из Московской области: «Работа непростая, хочется всем помочь»

Стать лучшим участковым в Московской области для капитана полиции Ильи Ефимова уже большая честь. Коллеги уважают и ценят, местные жители говорят, что правоохранитель с ними всегда на связи и помогает в решении всех проблем. Теперь все дружно болеют за Илью Игоревича, который попал в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019», который проводит «Комсомольская правда» совместно с МВД России.

Но борьба продолжается, теперь в финале между собой за звание лучшего народного участкового поборются представители от каждого субъекта Федерации - голосование в третьем этапе конкурса продлится до 10 ноября (любой желающий может отдать свой голос).

Проблемы людей пропускать через себя

В правоохранительных органах 28-летний Илья Ефимов работает уже почти десять лет. Сейчас он является участковым уполномоченным полиции группы УУП и ПДН Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

- В моей семье есть сотрудники полиции, а именно – отчим, который воспитывал меня с шести лет. Его пример и определил выбор моей профессии. Я пришел работать в полицию в 2010 году, шесть лет работал участковым в Москве по району Хамовники, теперь в Московской области, - рассказывает Илья Ефимов.

Все проблемы людей, которые обращаются к участковому, приходится пропускать через себя. А обслуживаемый административный участок № 35 не такой уж и маленький - 12 жилых многоквартирных домов, три нежилых строения, школа № 17. Всего проживает 12356 жителей, из них 1536 несовершеннолетних. И даже в такой непростой профессии Илья Игоревич находит позитивные моменты – говорит, что всегда можно получать новые знания (гражданского и уголовного права), в связи с этим ему хочется заниматься самообразованием.

Благодарности и матрешки

- Работа с людьми – непростая, хочется всем помочь. Ежедневно приходится обходить жилой сектор, посещать квартиры, где проживают лица, которые стоят на учете, проводить беседы, работать по заявлениям граждан, опрашивать лиц, проверять организации. Семья к моей профессии относится положительно, супруга меня поддерживает, - говорит Илья Ефимов.

Поддерживает, благодарит Илью Игоревича и коллектив. Эффективность работы у Ефимова высока – из 21 преступления на административном участке было раскрыто 14. Участковый неоднократно получает благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и выполнение задач повышенной сложности. В 2016 году был награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

В ненормированном графике довольно сложно найти время для отдыха и собственных развлечений, но расслабляться тоже нужно.

- В свободное время люблю играть в футбол, кататься на квадроцикле, зимой кататься на лыжах. Еще коллекционирую матрешек, которых мне привозят друзья и родственники, - рассказывает Илья Ефимов.

Капитан полиции Илья Ефимов на лыжной прогулке.

- Что будет означать для вас победа в финале конкурса «Народный участковый-2019»?

- В конкурсе я участвую первый раз. Победа в финальном этапе будет означать то, что мои жители видят во мне действительно лучшего из лучших.