Фоменко поет песни группы СЕКРЕТ в караоке-будке

В преддверии концертов бит-квартета СЕКРЕТ, которые пройдут 21 ноября в Москве и 23 ноября в Петербурге установили караоке-будку, в которой можно спеть песни группы бесплатно. Такая акция будет действовать только два дня — 8 и 9 ноября в ТЦ Капитолий Марьина Роща.

Преданные фанаты СЕКРЕТ с раннего утра уже стоят в очереди: в караоке-бокс могут зайти максимум 2 человека. Протестировать караоке приехал сам Николай Фоменко, один из участников бит-квартета СЕКРЕТ. Он спел самые популярные песни коллектива — «Домой» и «Моя любовь на пятом этаже».

Николай Фоменко поделился своими впечатлениями: «Исполняя собственные песни в караоке я никогда не получал больше 60% и мне всегда писали: “ Старайтесь петь лучше”. Ну что ж, буду стараться! Приходите на ближайшие концерты в Москве и Питере это проверить!».

Бесплатно спеть песни группы СЕКРЕТ в караоке можно 8 и 9 ноября в ТЦ Капитолий Марьина Роща на 3 этаже.