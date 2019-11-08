2019-11-08T15:58:06+03:00
Звезды

Фоменко поет песни группы СЕКРЕТ в караоке-будке

В Москве появилась караоке-будка, в которой можно спеть песни бит-квартета СЕКРЕТ бесплатно. Попробовать приехал сам Николай Фоменко, участник группы
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Протестировать караоке приехал сам Николай ФоменкоПротестировать караоке приехал сам Николай Фоменко
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В преддверии концертов бит-квартета СЕКРЕТ, которые пройдут 21 ноября в Москве и 23 ноября в Петербурге установили караоке-будку, в которой можно спеть песни группы бесплатно. Такая акция будет действовать только два дня — 8 и 9 ноября в ТЦ Капитолий Марьина Роща.

Преданные фанаты СЕКРЕТ с раннего утра уже стоят в очереди: в караоке-бокс могут зайти максимум 2 человека. Протестировать караоке приехал сам Николай Фоменко, один из участников бит-квартета СЕКРЕТ. Он спел самые популярные песни коллектива — «Домой» и «Моя любовь на пятом этаже».

Николай Фоменко поделился своими впечатлениями: «Исполняя собственные песни в караоке я никогда не получал больше 60% и мне всегда писали: “ Старайтесь петь лучше”. Ну что ж, буду стараться! Приходите на ближайшие концерты в Москве и Питере это проверить!».

Бесплатно спеть песни группы СЕКРЕТ в караоке можно 8 и 9 ноября в ТЦ Капитолий Марьина Роща на 3 этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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