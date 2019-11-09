2019-11-08T23:00:57+03:00
Общество

СПИД - в центре дискуссий об ответственности за здоровье

Москва признана одним из самых безопасных мегаполисов мира в плане ВИЧ-инфекции
Анна МИХАЙЛОВА
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Умение быть здоровым, особенно в многомиллионных сообществах, требует от каждого человека определенных интеллектуальных навыков, при которых ответственность доминирует над инстинктами и привычками. Фото: МГЦ СпидУмение быть здоровым, особенно в многомиллионных сообществах, требует от каждого человека определенных интеллектуальных навыков, при которых ответственность доминирует над инстинктами и привычками. Фото: МГЦ Спид
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Во многом это стало возможным благодаря профилактическим решениям столичного здравоохранения, которые помогают людям без риска для жизни преодолевать и искушения большого города, и свою природу.

Умение быть здоровым, особенно в многомиллионных сообществах, требует от каждого человека определенных интеллектуальных навыков, при которых ответственность доминирует над инстинктами и привычками, считают организаторы ежегодного Фестиваля городской культуры «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла» в саду «Эрмитаж» - Департамент здравоохранения Москвы и Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Многие сегодня пытаются следить за своим здоровьем. Одни не пропускают тренировки в спортзале. Другие считают каждую съеденную калорию. Третьи бегают или катаются на велике и роликах в парке. А тут еще и ученые постоянно твердят: мол, современные мегаполисы не щадят своих жителей - стрессы, сидячая работа, неправильное питание, инфекции. Поэтому сейчас большие города во всем мире решают, как сделать так, чтобы городская среда была не просто пригодной для обитания, но способствовала долгой, активной и здоровой жизни. Московский подход Urban Health («Здоровье в городе»), ранее заявленный на столичном урбанфоруме, - это поиск системного ответа на актуальный вызов. Об этом в этом году говорили и на «Территории здравого смысла».

ИСКРЕННИЙ РАЗГОВОР БЕЗ МЕНТОРСТВА

- В рамках московских просветительских мероприятий мы всегда возвращаем фокус на человека, потому что наше здоровье - это все-таки в огромной степени личная ответственность. Помощь современного здравоохранения, мы уверены, должна начинаться в этой превентивной зоне. Только системная трансформация образа жизни каждого человека, модели мышления и принятия решений, а также усиление безопасности городской среды могут обеспечить качественный профилактический эффект, - пояснил заведующий отделением профилактики ВИЧ - инфекции МГЦ СПИД Тимур Бессараб. - Поскольку динамика столичной действительности колоссальная, все очень скоро изменяется, в том числе под воздействием технологий, мы все время переосмысливаем, каким сегодня должно быть обращение к москвичам, чтобы нас, медиков, услышали, поняли и доверяли. В этом диалоге должно быть наставничество, но не менторство.

Поэтому уже более десяти лет к информационным кампаниям столичной службы противодействия ВИЧ/СПИДу привлекаются наряду с врачами-инфекционистами, наркологами и психотерапевтами молодые, яркие и талантливые ЗОЖ-вдохновители, которые говорят с аудиторией на одном языке: на примере собственных ошибок и выбора в пользу жизни, который был сделан вовремя. Спортивные чемпионы, тренеры, основатели и последователи популярных экопроектов, специалисты рекламной, телевизионной и даже клубной индустрии, художники, режиссеры, актеры присоединились к этому движению.

С такими же героями прошел и недавний фестиваль. Участники научились у профессиональных MC специальной зарядке для снятия эмоционального напряжения, обсудили с модным экспертом по чистому питанию самые эффективные подходы к рациону в условиях осенне-зимнего мегаполиса, провели тренировку по воркауту, задали все наболевшие вопросы врачам. Медики дали участникам фестиваля максимум информации и мотивации. А решение, как всегда, осталось за слушателем.

Основными гостями фестиваля из года в год становятся молодые москвичи, для которых «Территория здравого смысла» превратилась в прекрасную традицию.

- Это особенная аудитория, - уточнил Тимур Бессараб. - С одной стороны, молодость особенно склонна к рискованным экспериментам, с другой - очевидно, что современная московская молодежь - это новое поколение людей, заботящихся о своем будущем и предупредительно относящихся к здоровью как основному его показателю. Они требовательны в плане качества жизни и информации и благодарно принимают честный диалог. И главное - мы видим обратную связь. В настоящее время в Москве инфицирование ВИЧ среди молодых людей практически исключено. Это достойный и стратегически важный результат для такого города, как Москва.

«ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР»

Ежегодный фестиваль стал не просто популярным среди участников от 16 до 30 лет - он превращается в масштабное городское молодежное лидерское сообщество. В его составе: молодежный совет Департамента здравоохранения Москвы, студенты ведущих московских медицинских вузов и кафедр - РУДН, МГМСУ имени Евдокимова, студенты непрофильных вузов и кафедр - МГИМО(У) МИД РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, а также учащиеся медучилищ. Это профессиональная молодежь, которая должна и хочет быть в авангарде нового ЗОЖ-поколения.

- Что должно быть заразительным, так это их пример, - подытожил Тимур Бессараб.

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