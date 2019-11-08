«Его насильно посадили в BMW»: появились подробности похищения на Рублевское шоссе

Вечером 8 ноября в Москве возле одного из автосалонов на Рублевском шоссе похитили мужчину. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

— В 17:45 поступило сообщение, что на территории дилерского центра двое мужчин насильно посадили другого мужчину в машину. После этого автомобиль скрылся, — прокомментировали в полиции.

Как стало известно «КП» от источника в правоохранительных органов,похищение произошло возле дилерского центра на Рублевском шоссе, 74. Рядом с ним мужчину схватили, связали и затащили в автомобиль марки BMW.

Скоро машину остановили на МКАДе. Водителя и пассажира задержали. Похищенный сидел связанный на заднем сиденье, его освободили.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.