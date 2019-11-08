2019-11-08T23:15:16+03:00
Происшествия

«Его насильно посадили в BMW»: появились подробности похищения на Рублевское шоссе

Мужчину связали и затолкали на заднее сиденье машины возле одного из столичных автосалонов
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вечером 8 ноября в Москве возле одного из автосалонов на Рублевском шоссе похитили мужчину. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

— В 17:45 поступило сообщение, что на территории дилерского центра двое мужчин насильно посадили другого мужчину в машину. После этого автомобиль скрылся, — прокомментировали в полиции.

Как стало известно «КП» от источника в правоохранительных органов,похищение произошло возле дилерского центра на Рублевском шоссе, 74. Рядом с ним мужчину схватили, связали и затащили в автомобиль марки BMW.

Скоро машину остановили на МКАДе. Водителя и пассажира задержали. Похищенный сидел связанный на заднем сиденье, его освободили.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье задержали студента, готовившего бойню в колледже
Илья Резник проведет автограф-сессию на открытии нового «Галамарта» в Москве
Москвичи могут пожаловаться на работу такси и каршеринга
В Подмосковье накрыли подпольное казино
Осенью в Москве высадили более 2 тысяч деревьев
В ходе реновации в Выхино-Жулебине построят детсады, школы и поликлинику
В Москве влюбленный украсил подъезд девушки ворованными цветами и игрушками
Запуск Московских центральных диаметров: У «Аэроэкспрессов» появится новый маршрут - из Одинцово в Шереметьево
В Нагорном районе в ходе реновации построят Дом культуры и крытый каток
Около полумиллиона жителей Подмосковья получили право на бесплатный проезд в столице
В Московском планетарии откроют курсы астрономии для взрослых
В Подмосковье задержали серийную воровку
Около миллиона человек посетили столичные библиотеки с начала года
Глава Общественной палаты: На слушания по бюджету Москвы зарегистрировались свыше 1100 человек
Синоптики объяснили потепление в Москве
В Подмосковье мошенница похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей
Две девушки обокрали подмосковного таксиста
Более 800 медиков получили звание «московский врач»
На «Макете Москвы» появилась «Украина»
Собянин: Сроки строительства больниц в Москве можно сократить в 1,5 раза