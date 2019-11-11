В Москве начнут выпускать беспилотные трамваи

От трамваев в столице можно было отказаться еще в 2000-е годы, ведь количество пассажиров сокращалось, но москвичи не захотели - попросили сохранить историю. А когда трамвайный парк модернизировали, то количество пассажиров выросло до 200 млн в год.

И Москва не собирается останавливаться, 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев подписали Соглашение о создании в столице транспортного технопарка – современного инженерного центра для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта.

- Мы договорились, что приступаем к созданию собственного производства в Москве и инновационного центра, начинаем разработку инновационого электрического транспорта в Москве, в том числе и беспилотного, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин посетил столичное трамвайное депо им. Баумана.Фото: Алиса ТИТКО

Трамвайный парк Москвы обновили уже примерно на 70%, а в течение ближайших трех-четырех лет - будет на 100%.

- Стало меньше шума, больше комфорта. Мы реконструировали большую часть путей, движение стало менее шумным. И сами трамваи стали более привлекательными, комфортными, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но это не предел. Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Плюс, новые трамваи нужно обслуживать, поэтому в Москве создадут специальный технопарк на базе Краснопресненского трамвайного депо. В результате реализации проекта будет создано порядка 300 современных рабочих мест.

Пока же москвичи передвигаются на новых трамваях "Витязь-Москва" вместимость которых в 1,5-2 раза больше – до 260 пассажиров, включая 60 мест для сидения. Основная фишка - шесть дверей, что позволяет сократить время посадки и высадки пассажиров на 40%. В трамваях есть современные системы управления, датчики местоположения ГЛОНАСС/GPS. За пассажирами и водителем ведется видеонаблюдение, есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, можно пользоваться Wi-Fi, а летом ехать в прохладе, благодаря системе кондиционирования. К тому же новые трамваи значительно тише передвигаются по городу. Система оплаты тоже современная - бестурникетная. Пассажиры могут входить в любую дверь, оплачивая проезд с помощью валидаторов в салоне.

Только цифры

- в Депо им. Баумана на Сельскохозяйственной улице, куда недавно поступил 300-й трамвай марки "Витязь-Москва", закупленный в рамках программы обновления трамвайного парка города;

- ежедневно трамваями пользуются порядка 660 тыс. пассажиров;

- 219 млн человек перевезли московские трамваи в 2018 году;

- ежедневно на 45 столичных маршрутов выходит более 600 трамваев;

- современные вагоны "Витязь-Москва" выходят на 15 городских маршрутов и каждую неделю перевозят свыше 2,1 млн пассажиров.

В планах

До конца 2019 года будет объявлен аукцион на закупку еще 240 трамваев нового поколения. Они будут вмещать больше пассажиров. В вагонах установят теплые двери. В холодное время будет работать обогрев дверных проемов, металлических частей дверей и пола на входе в вагон. Розеток для подзарядки мобильных телефонов станет больше. Кроме того, добавят новый разъем USB Type-C для подзарядки наиболее современных гаджетов.

К тому же "Мосгортранс" обновит 32 км трамвайных путей. При этом будет использовано более 18 000 экошпал.