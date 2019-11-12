В районах Москвы открываются центры культуры

Кино, музей, танцпол или костюмированная игра - выбрать порой нелегко. Особенно если все это и другие увлекательные занятия в двух шагах от твоего дома. В разных районах Москвы по программе «Мой район» продолжается модернизация и строительство культурных центров. По решению мэра Сергея Собянина одной из важнейших задач программы стали поддержка и развитие учреждений культуры.

«Сверхзадача программы «Мой район» - создать комфортные условия для жизни во всех районах Москвы, - отметил мэр столицы Сергей Собянин. - Они должны быть максимально качественными и равными для каждого уголка столицы».

Горожане сами участвуют в улучшении жизни в районах. Своими идеями и предложениями желающие могут поделиться на платформе «Мой район» на сайте мэра Москвы mos.ru с помощью обратной связи. К тому же здесь удобно размещена вся информация о районных проектах. Масштабная перезагрузка центров культуры помогает восстанавливать старые и создавать новые места притяжения по всей столице. Жители чувствуют себя комфортнее в городе. Мы узнали, что уже изменилось в некоторых районах столицы.

ЗАЛ-ТРАНСФОРМЕР ДЛЯ КОНЦЕРТОВ

Со дня на день в Строгине на северо-западе Москвы откроется культурный центр на месте бывшего кинотеатра «Таджикистан». По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, сейчас идет отделка помещений, монтаж оборудования, а также благоустройство. На площади около шести тысяч квадратов появятся две зоны - клубная и зрелищная. В них разместят концертный зал-трансформер на 510 мест, библиотеку, танцзал, кружок робототехники и технического моделирования, музыкальный класс. В каждую зону можно будет попасть через отдельный вход. А соединят их «городской гостиной» - 80-метровой крытой улицей. Все помещения приспособят для маломобильных посетителей.

СВЕТОВОЙ КУПОЛ НА КРЫШЕ

Жители района Северный наверняка станут назначать встречи в новом культурном центре. Фишка проекта - световой купол на крыше здания. А под ним - игровые площадки, комнаты матери и ребенка, площадка для настольных игр, панорамные лифты и эскалаторы, удобные в том числе и для инвалидов, и для мам с колясками. Также здесь откроют кинотеатр и развивающие кружки. На двух подземных этажах устроят паркинг на 75 машино-мест. Рядом с центром после благоустройства появятся скамейки, газоны, цветники, деревья и кустарники. Общая площадь четырехэтажного здания - 16,5 тысячи квадратных метров. Его строят за счет инвестора.

ИДЕМ НА ВЫСТАВКУ

Музей района для жителей Конькова обживается сейчас в галерее «Беляево». Первых посетителей здесь, в Центре идентичности, примут уже 20 ноября. Проект создан победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» (Благотворительный фонд Владимира Потанина).

Те, кто придет сюда, увидят не привычный краеведческий музей, а постоянно меняющееся пространство-трансформер - с медиатекой и рабочей зоной. Историю района и его жителей расскажут личные вещи, фотографии, видео, архивные материалы, а также произведения современных художников. В Центре идентичности будут проходить выставки, городские исследования, районные экскурсии, занятия в школе гида и режиссерской лаборатории.

ПРОСТО ФАНТАСТИКА

За дверью библиотеки № 234 столичного Департамента культуры в районе Покровское-Стрешнево прячется мир фантастики, фэнтези и сказок. Во время ремонта читальню обновили с учетом пожеланий местных жителей, особенно молодежи. Некоторые залы оформлены по мотивам произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». А изданий на библиотечных полках теперь стало больше.

В многофункциональном зале собрана тематическая литература, а также справочники и энциклопедии. Место легко превращается в конференц-зал. Там планируется проводить лекции, концерты, косплеи - костюмированные игры для фанатов различных литературных произведений, встречи с писателями-фантастами.

«Сейчас в библиотеке созданы все условия для вдохновения, развития фантазии и творческого потенциала у детей, подростков и молодежи, - рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры. - Совсем скоро здесь откроются кружки изобразительного искусства, литературы и иностранных языков».