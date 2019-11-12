Одноклассники запустили телевизионное шоу совместно с телеканалом RU.TV

Социальная сеть Одноклассники и музыкальный телеканал RU.TV запустили еженедельное телевизионное шоу «Классный чарт» — хит-парад исполнителей, за которых голосуют пользователи ОК. Те, кто дольше всего продержатся в чарте, будут номинированы на юбилейную Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV.

Ведущая «Классного чарта» Милана Тюльпанова каждую неделю будет подводить итоги голосования и показывать десятку лучших клипов, которые выбрали пользователи ОК. Первый выпуск шоу выйдет 13 ноября в 19:00.

В хит-парад от ОК попадают только те исполнители, которых выбрали пользователи социальной сети. Для этого Одноклассники разработали специальное приложение «Классный чарт», в котором можно голосовать за любимого артиста, а также посмотреть его клипы. Сейчас в приложении собраны более 50 клипов российских популярных исполнителей. Среди них есть Дима Билан с клипом «Про белые розы», Диана Арбенина. Ночные Снайперы «#Рингтоном», Ольга Бузова «Лайкер», группа SEREBRO «О, мама» и другие артисты. За прошлую неделю в голосовании приняли участие 450 тысяч пользователей ОК.

«Классный чарт» на RU.TV — это объективное голосование и только классные клипы. Именно голоса пользователей социальной сети решат судьбу одного из самоваров на юбилейной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Телеканал будет показывать хит-парад каждую среду в 19:00, а повтор выпуска в четверг в 10:00 и в субботу в 11:00.

Александр Володин, директор по развитию и стратегическим партнерствам социальной сети Одноклассники

«„Классный чарт“ — довольно уникальный проект и очередной пример успешного взаимодействия телевидения и социальной сети. ОК впервые сделали совместное кроссмедийное шоу с федеральным телеканалом, благодаря чему к музыкальному проекту смогут приобщиться как телезрители, так и пользователи соцсети. Мы уже не в первый раз доверяем пользователям право определять лучших и считаем, что это один из самых объективных способов выбрать наиболее популярные песни и клипы. Вместе с RU. TV впервые интернет-пользователи смогут поучаствовать в выборе номинантов Русской Музыкальной Премии, и мы рады, что коллеги отдали это право именно пользователям ОК».

Михаил Богомолов, генеральный продюсер телеканала RU.TV:

«Это очень интересная коллаборация! ОК прекрасная социальная сеть с многомиллионной аудиторией, лояльной к русскоязычной музыке. RU.TV лучший русскоязычный музыкальный телеканал. Наши пользователи очень похожи и будут дополнять друг друга. «Классный чарт», как кросс-медийный проект, даст нам дополнительные инструменты для детального изучения выбора контента пользователями. Это хорошая возможность понять, насколько мы чувствуем своих зрителей, их интересы, вкусы. И данный опыт поможет в дальнейшем выбирать для эфира тот, контент, который будет максимально востребован».