Строители Москвы вместе с коллегами из Китая будут прокладывать метро в разных странах

Столичные власти расширяют сотрудничество с китайскими строителями. Напомним, специалисты китайской корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) уже строят в Москве юго-западный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Этим летом также было подписано соглашение о сотрудничестве по проекту развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» между «Мосинжпроект» и CRCC.

На этой неделе делегация правительства Москвы во главе с заместителем мэра столицы Маратом Хуснуллиным провела в Китае переговоры с руководством CRCC.

- Это самая крупная в мире компания по транспортному строительству, которая одновременно проектирует и прокладывает около 1000 километров метро в разных городах Китая, - сказал сегодня, 12 ноября, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Во время визита мы заключили соглашение о совместном проекте по транспортно-пересадочным узлам, об обмене информационными технологиями проектирования, особенно в метростроении. Кроме того, мы договорились о создании совместного предприятия для строительства метро. По его словам, после 2021 года в столице основные работы в подземке уже будут завершаться.

- Мы сможем строить метро в других странах мира, - заявил Марат Хуснуллин. - Поскольку после окончания прокладки Большой кольцевой линии у нас начнут освобождаться проходческие щиты и работники. Хотя мы будем ещё продолжать работу на других линиях метро, например, Коммунарской и Бирюлевской. На этой неделе утвердили трассировку Бирюлевской линии и в ближайшее время начнём ее обсуждать с жителями на публичных слушаниях.