Евгений КНЯЗЕВ: Субботы московского школьника» - потрясающая возможность подготовиться к будущей жизни

За шесть лет работы направления «Университетские субботы» многие из них стали абитуриентами и студентами вуза. Об этом на пресс-конференции 11 ноября в МИА «Россия сегодня» сообщил ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев.

Приходя в Театральный институт имени Бориса Щукина, школьники начинают понимать всю многогранность мира искусства, профессий театрального актера и режиссера. Ребята соприкасаются с театром, развивают свой кругозор, учатся литературному русскому языку, основам актерского мастерства под руководством заслуженного артиста России, заведующего кафедрой мастерства актера Павла Любимцева, заведующего кафедрой пластической выразительности актера Андрея Дрознина, доктора искусствоведения Елены Дунаевой, профессора Валентины Николаенко и других ведущих педагогов вуза.

«Московским школьникам-участникам проекта «Субботы московского школьника» дана потрясающая возможность подготовиться к будущей жизни. Чем раньше человек определится с профессией, тем ярче может быть его жизнь, тем больший след он сможет оставить своей профессиональной деятельностью в жизни общества», - считает Евгений Князев.

По его мнению, участие в проекте важно и для театрального института, потому что он является учреждением культуры и занимается просветительской деятельностью.

«Надеюсь, что из наших студентов, в том числе бывших участников «Суббот московского школьника», получится достойная смена таким маститым мастерам, выпускникам нашего вуза, как Василий Лановой, Ролан Быков, Константин Райкин, Александр Филлипенко, Сергей Маковецкий, Эдуард Разюкевич, Нонна Гришаева, Людмила Артемьева», - подчеркнул Евгений Князев.

«Субботы московского школьника» - просветительско-образовательный проект, стартовавший в сентябре 2013 года, состоит из трех основных блоков: «Университетские субботы», «Мультидисциплинарные субботы московского школьника» и «Профессиональная среда». За время работы проекта в ведущих вузах, колледжах, научных институтах, предприятиях, музеях, спортивных учреждениях состоялось более 23 тысяч мастер-классов, квестов, лекций, спортивных и деловых игр. Значительно выросло количество городских площадок - участников проекта - теперь их более 420.