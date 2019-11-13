Ольга Кормухина улетела, но обещала вернуться

Такого аншлага, который случился в минувшее воскресенье, Крокус Сити Холл не видел давно.

Кромсая досужие вымыслы, что концерты в Москве сегодня - дело неблагодарное и на них никто не ходит, рок-звезда Ольга Кормухина пообещала здесь «космическую бомбу» и слово свое сдержала.

10 ноября зал «Крокуса» буквально вздрогнул от толпы поклонников «русской Тины Тернер», как называют Ольгу Кормухину журналисты.

Люди примчались в Москву из разных городов России и даже из-за рубежа! Привезли огромные букеты, диски под автографы и пакеты с подарками. К столь массовому потоку народной любви секьюрити концертного зала отнеслись с пониманием: все таки не каждый день Ольга Кормухина балует зрителей сольниками, а тут такое - юбилейный концерт, да еще с заявкой: «30 лет в открытом космосе»!

Такого аншлага, который случился в минувшее воскресенье, Крокус Сити Холл не видел давно. Фото: Марина ЗАХАРОВА

В ожиданиях «полного улета», зрители толпами шли на концерт, шли на большом эмоциональном подъеме и ломать этот настрой никто не отважился.

Приятный сюрприз гостей ждал уже в фойе, где можно было получить диски, футболки, кружки и другую продукцию с изображением рок-звезды.

Очень повезло и VIP-партеру: на креслах здесь лежали трогательные записки от звезды и бумажные голуби, которых можно было запускать прямо на сцену.

За полчаса до концерта зал был забит уже под завязку. Несмотря на разновозрастность зрителей, ощущения разношерстности не было. Зал был какой-то единый. Свой. Всё понимающий.

И вот она вышла: легкая, стройная, дерзкая – будто не было года разлуки с московской публикой, будто она рассталась с ней только вчера.

С первой же песни – мгновенно в полет! Космическое пространство, эффектный костюм и невероятная сила голоса – божественная и любящая, способная вывести из дремоты любую заблудшую душу, перетрясти ее, как старый матрац, чтобы очистить от всего лишнего, наносного.

Блок новых лирических песен, приготовленных Ольгой, вскрыл и новые грани ее таланта.

Богатый вокал звучал то громом пророчества, то нежным колокольчиком. Находясь в одном полете, зрителям хотелось петь, взрываться на крик, плакать. Доза эмоций, предложенная Ольгой Кормухиной, была реально космической.

Неожиданной частью вечера стал дуэт певицы с гостьей из Вены Ксенией Островской, которую она представила как известную в Европе художницу, к тому же пишущую чудесные песни.

Как рассказала Ольга, многие песни, прозвучавшие со сцены, были написаны вместе с ее мужем - лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. Фото: Марина ЗАХАРОВА

Исполненная ими «А принцессе можно всё» не вписывалась в привычный рок-формат, но тем интереснее она получилась.

Как рассказала Ольга, многие песни, прозвучавшие со сцены, были написаны вместе с ее мужем - лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. Брачный союз, который более 20 лет назад напророчил им святой старец Николай ( Гурьянов), стал для них счастливым и в творческом плане. Вместе они создали десятки хитов, включая "Падаю в небо", "Сердце не отель", "Путь", "Нас учили быть птицами" и многострадальный цоевский ремейк «Кукушка».

Попав в судебные тяжбы, «Кукушка» в исполнении Ольги Кормухиной вновь ожила на сцене, вернувшись к своей хозяйке. Ее уже пели хором, на бис, всем многотысячным залом.

Это был бомбический финал концерта, исполненного искренней любви, настоящего творчества и реального драйва. А по-другому у Ольги Кормухиной просто не принято.