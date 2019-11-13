Дизайн с пчелиными сотами: станцию метро "Зюзино" достроят в 2021 году

На карте московского метро через два года появится станция "Зюзино". Ее строят в составе южного участка Большой кольцевой линии. Она будет расположена между "Каховской" и "Воронцовской". Как ведутся работы 13 ноября посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Будущая станция "Зюзино" расположена в центре жилого микрорайона, большая часть домов включена в программу реновации. Хрущевки заменят на новые современные дома, а жильцы в добавок получат и станцию метро в шаговой доступности.

- Жители переедут в новые дома из хрущевок. В центре района появится новая станция метро "Зюзино", которая улучшит транспортную доступность. Поэтому страхи жителей, что ухудшится транспортная ситуация, не подтверждаются. Наоборот, будет новая станция "Зюзино", которая будет запускаться вместе в участке Большой кольцевой линии, состоящего из десяти станций, это около 20 км от Мневников до Зюзино. Стройка идет полным ходом, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" начали еще в апреле 2017 года. Этот участок составляет 7 км, станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Работы выполнены на 22%.

Сейчас рабочие на станции "Зюзино" монтируют тоннеле-проходческий щит Herrenknecht S-219 "Роза" диаметром 6 метров.

- Через две недели запускается этот тоннеле-проходческий щит. Работа идет по графику. Запуск метро планируется в 2021 году, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас рабочие на станции "Зюзино" монтируют тоннеле-проходческий щит Herrenknecht S-219 "Роза" диаметром 6 метров.Фото: Алиса ТИТКО

Строящаяся станция "Зюзино", которую осмотрел мэр города, расположена на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом. Она мелкого заложения. Для пассажиров будет два вестибюля с выходами на обе стороны Севастопольского проспекта и улицы Каховка.

Дизайн станции уже определили - будут использованы серые, черные и желтые цвета. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями. Колонны облицуют светло-серым мрамором. Фишкой станет декоративный подвесной потолок в виде пчелиных сот.

Проект станции "Зюзино". Фото: stroi.mos.ru

Важно

Южный участок Большой кольцевой линии от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" позволит:

- улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черемушки и Зюзино с населением порядка 550 000 человек;

- снизить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метрополитена;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города;

- обеспечить интеграцию Коммунарской линии в сеть Московского метрополитена.

Кстати

О строительстве Большой кольцевой линии метро

Большое кольцо - это 70 км с 31 станцией и 2 электродепо.1. Первый введенный в эксплуатацию (северо-западный) участок от станции "Деловой центр" до "Савеловской" уже улучшил транспортную доступность нескольких районов Москвы. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.

Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на первоочередные МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск", 11 пересадок на линии железной дороги. Крупнейшими ТПУ Большой кольцевой линии станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов".