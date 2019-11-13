"Спокойной ночи, малыши" на ГУМ-катке: каким будет лед и украшения

Каток на Красной площади - всегда сказка в центре столицы. Кататься на коньках с видами на величественный Кремль, сверкающий праздничной иллюминацией ГУМ, фасады Собора Василия Блаженного, похожего на древнерусский терем, мечтают многие и даже приезжают специально из других городов. И вот приближается 14-й сезон. "КП" узнала, каким он будет и когда доставать коньки.

- 29 ноября на Красной площади состоится торжественное открытие 14-го сезона, - сказали в пресс-службе ГУМа.

В этом году ГУМ-каток перенесет москвичей и гостей столицы в детскую сказку. Тема оформления приурочена к юбилею самой любимой детской программы "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет.

- Четыре поколения детей засыпали и видели волшебные сны с любимыми персонажами - собакой Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей. Вместе с ними посетители ГУМ-Катка встретят новый 2020 год, - рассказали в пресс-службе ГУМа.

В этом году посетителей катка ждут новенькие коньки - белые фигурные и черные хоккейные. Откроются дополнительные кассы. А настоящее новогоднее настроение будут создавать с помощью музыки и разноцветных фонариков, украшенных елок, флажков, гирлянд и теплых угощений.

В этом сезоне на ГУМ-катке пройдет всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных.

Нарушать традицию не станет чемпион мира по хоккею Алексей Яшин, который будет проводить мастер-классы для детей.

ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.30 до 1 марта 2020 года. Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 200 рублей.