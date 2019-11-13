Чудом спасли от смерти: Восьмимесячного малыша дома покусал аргентинский дог

Восьмимесячный Дима (*имя изменено) был дома вместе с мамой. Под ногами вертелась и любимая собака семьи — аргентинский дог. Крупного пса держали в обычной московской квартире.

- Я вышла из комнаты, и в этот момент собака кинулась на ребенка, - рассказывают родители малыша.

Дог искусал мальчику грудь, лицо и сильно вцепился в затылок — кровь из ран на голове не могли остановить. Диме вызвали скорую помощь, его доставили в отделение реанимации Морозовской больницы.

- Состояние ребенка было крайне тяжелое, ребенок находился в состоянии шока. При осмотре выявили укушенные ссадины груди, волосистой части головы, лица. Обнаружили продолжающееся кровотечение из укушенных ран головы – было подозрение на повреждение крупных вен, - рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

У малыша были множественные переломы черепа и внутримозговые гематомы. Ребенка срочно отправили на экстренную операцию. Врачи удалили часть осколков от переломов и поправили «съехавшие» кости.

- Когда проверяли твердую мозговую оболочку, выявили ранение верхнего сагиттального синуса – в двух местах. Нейрохирурги сделали пластику поврежденных участков местными тканями, - прокомментировали в ведомстве.

После этого подключились лоры и офтальмологи. Операция длилась 6 часов. Малышу сделали прививки против бешенства и столбняка. На третьи сутки после операции Диму перевели в отделение нейрохирургии. Еще через восемь дней мальчика выписали.

Сейчас ребенок дома, он, по словам врачей, в удовлетворительном состоянии. Что родители будут делать с догом, который покусал малыша, неизвестно.