В Москву и центр России пришло не "зимнее бабье лето", а средиземноморский ноябрь

Неожиданно солнечную и тёплую для поздней осени погоду синоптики центра "Фобос" окрестили зимним бабьим летом. Однако коллеги из Московского метеобюро с ними не согласны - мол, сработали совсем другие атмосферные процессы, вовсе те, что дарят нам бабье лето в сентябре. А нам-то как ни назови хорошую погоду, лишь бы подольше простояла!

- Погода сейчас как в октябре. С точки зрения климатических норм - да, аномалия, градусов на 5 теплее, чем должно быть в этих числах, - объясняет главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Однако в последние годы такое случается часто - теплая осень, поздняя зима - так что уже не удивляет.

“Зимним бабьим летом” нынешнюю солнечную погоду назвать сложно. Все-таки бабье лето связано с вполне определенными процессами в природе, которые характерны для сентября: отрог Азорского антициклона протягивается далеко на восток, обеспечивая нам теплую солнечную погоду.

Нынешняя благодать другого происхождения (не говоря уже о том, что воздух прогревается не до +20 градусов, как бабьим летом, а до +7...+8). Сейчас в атмосфере на большой высоте сформировался блокирующий гребень – обширная область высокого атмосферного давления.

Сначала погоду в центре России определял арктический антициклон, поэтому немного похолодало (антициклон, напомним, это атмосферный вихрь с высоким атмосферным давлением в центре. Ред.). Потом он переместился на юг, до Казахстана. Европейская часть России и соседние страны оказались в южных потоках воздуха. В Крыму побиты температурные рекорды (там на днях было +27!), в Калининграде, Минске, Киеве тоже.

Теплый воздух идет к нам с Балкан, а туда попадает из Средиземноморья, из районов южной Греции и Италии, где еще не закончился бархатный сезон. При этом тот же самый антициклон блокирует ненастные циклоны, формирующиеся на западе Средиземноморья. Им ничего не остается, как двигаться на север Италии, Францию, к Альпам. Сильные ливни, вызвавшие наводнение в Венеции, - именно из этих циклонов. Это все единый процесс.

В общем, как в “Двенадцати стульях”: вместо мексиканского тушкана, то есть зимнего бабьего лета, нам дали “гораздо лучший мех” - средиземноморский ноябрь!

Надолго ли? Да, порадовали в Гидрометцентре России. Как минимум до середины следующей недели, до 20 - 21 ноября, будет солнечно. Днем в Москве +5...+7 градусов, по ночам около ноля.

- Сухо, красиво, чисто – мы сами наслаждаемся! Снега не ждем до конца следующей недели, то есть до 25 ноября, - делится приятным прогнозом Татьяна Поздняква. - Затем зимняя погода все-таки установится, ляжет снег. Но, возможно, в декабре снова растает.

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