2019-11-14T15:52:54+03:00
Общество

Собянин рассказал о перспективах развития городских ферм Москвы

Мэр города открыл уникальный агрокомплекс
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения городской фермы "РусЭко". Фото Александр Щербак/ТАССМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения городской фермы "РусЭко". Фото Александр Щербак/ТАСС
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В Москве открыли уникальный агрокомплекс "РусЭко" на Каширском шоссе. Он расположился в зданиях бывшей табачной фабрики "Лиггетт-Дукат". Городскую ферму 14 ноября осмотрел мэр города Сергей Собянин.

- В Москве производят самолеты, ракеты. Появилось уникальное производство по выращиванию салатов. Для столицы это удивительный проект. На этом месте была табачная фабрика, которая мешала жителям - удалось ее закрыть, - отметил мэр города Сергей Собянин.

На Каширском шоссе 17 лет функционировала табачная фабрика, все годы местные жители жаловались на неприятные запахи от этого вредного производства. После закрытия фабрики новые собственники здания открыли ферму, производящую свежие салаты и другую зелень по экологически чистым технологиям. Выращиваемые растения обогащают воздух чистым кислородом.

Агроном Мария Максимова во время работы в зале выращивания на городской ферме &quot;РусЭко&quot;. Фото Александр Щербак/ТАСС

Агроном Мария Максимова во время работы в зале выращивания на городской ферме "РусЭко". Фото Александр Щербак/ТАСС

Как отметил Сергей Собянин, городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства, и Москва тоже станет активным участником этого движения, полезного для экологии, здоровья горожан и продовольственной безопасности.

Основным отличием вертикальной фермы "РусЭко" от традиционных тепличных хозяйств является многоярусное размещение выращиваемых растений - один квадратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая по сравнению с классической теплицей.

Москвичи получат зелень "прямо с грядки", минуя оптовые склады. Это еще одно важное преимущество "сити-фермерства" по сравнению с традиционными хозяйствами.

На ферме полный цикл, включающий посев семян, выращивание, сбор урожая, упаковку и доставку потребителям. Световую энергию растения будут получать от светодиодных фитоламп. Здесь будут выращивать мелколистовые салаты (беби-лифы) и пряные травы за 30 дней, а также микрозелень (молодые ростки) до 7 дней.

На городской ферме работают 284 человека (в перспективе – 700 человек), планируемое производство 5-7 тонн урожая в день. Кроме того, в планах на 2020 год ввод второй очереди производства и многоуровневого паркинга, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет ягод и микро-овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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