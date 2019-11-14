Москву накрыл звездопад Леониды

Это волшебное зрелище напоминает кадры из советского рисованного мультика «Большой Ух», когда большая яркая звезда падала с небес на землю, «да опять в соседний лес». С 6 ноября жители Москвы могут по праву загадывать желания, потому что небосвод озарен в эти дни метеорным потоком Леониды. И продлится это явление до конца ноября.

- Назвали его так в честь созвездия Лев (Leon), в котором находится радиант потока (небесная сфера, кажущаяся источником метеоров, - прим. ред), - пояснили «КП» в пресс-службе Московского планетария. - С 17-го на 18-е ноября (в 02.00 по Москве) он достигнет максимального действия. Также звездопад хорошо наблюдать под утро (в ту же ночь) над восточным горизонтом.

По словам астрономов, Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля - Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Эти остатки отличаются быстрыми метеорами белого цвета.

- Интенсивность потока каждый год разная, но раз в 33 года он усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов, - рассказали «КП» в планетарии. - В 1960-е в один такой звездопад за час наблюдалось до 10000 метеоров, это немного меньше 30 падающих звезд за одну секунду.

В этом году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. При этом наблюдениям сильно помешает убывающая Луна, которая будет прохлаждаться в это время недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак.

В планетарии подчеркивают, что наблюдения звездопада не происходят в обсерватории, для этого не нужен телескоп.

- Смотреть можно и нужно невооруженным взглядом в любом месте, - добавили звездочеты. - Но только при условии ясной погоды.

КСТАТИ

28 ноября над юго-западным горизонтом с 16.30 по Москве до 17.30 в закатных лучах Солнца при ясной погоде можно будет заметить сближение молодой Луны, Юпитера и Венеры и немного левее (восточнее) над ними Сатурн.