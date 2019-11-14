Реконструкция театров Москвы: Труппа режиссера Богомолова переедет во дворец на Яузе, а «Маяковке» вернут крышу с кружевами

У московских театров - большой ремонт. К 2021 году столичные власти собираются обновить большинство подведомственных городу театральных зданий. Напомним, в порядок уже привели «Современник», Et Cetera, «Школу современной пьесы», Московский театр русской драмы, музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева, театр «Около дома Станиславского». Более 40 театров уже справили новоселье, а еще более 20 - только начнут ремонтировать в 2020 году. Мы узнали, какими станут эти театры после реконструкции.

НОВЫЙ КОРПУС УЙДЕТ ПОД ЗЕМЛЮ

Здание театра имени Маяковского построили на Большой Никитской улице в начале XIX века. На его сцене блистала Сара Бернар. В 20-е годы прошлого века поселившимся здесь театром революционной сатиры руководил Всеволод Мейерхольд. Старинный особняк-памятник давно пора капитально ремонтировать. В ближайшие годы театр переделают под современные постановки. При этом исторический вид сохранят. Фишка проекта - на здание вернут утраченную металлическую крышу площадью 550 квадратных метров с башенками и кружевами. С ней дом похож на сказочный терем.

Сцену и зрительный зал оснастят новейшей театрально-технологической начинкой. Причем поменяют все - освещение и механику сцены, электроакустику, звуковую технику, систему видеоотображения. Кроме того, планируют снести соседнее аварийное здание в Малом Кисловском переулке и пристройку со стороны двора. Вместо этого построят новый корпус в 3 - 5 этажей и подземный корпус внутри двора общей площадью около 7,5 тысяч «квадратов». Проект сейчас разрабатывается. На время ремонта труппа переедет на временную площадку и там продолжит ставить спектакли.

Театру Маяковского вернут историческую крышу. Фото: К.А. Фишер, Художественный сборник работ русских архитекторов, 1891 г./крыша театра "Парадиз"

АКТЕРЫ, С МАЛОЙ БРОННОЙ!

К переезду готовится и театр на Малой Бронной. Из-за ремонта труппа режиссера Константина Богомолова уже в начале января 2020 года временно поселится во Дворце на Яузе.

«Мы работаем здесь (на Малой Бронной. - Прим.) до 8 января, параллельно с этим начинаем понемногу осваивать пространство Дворца, - уточнил директор театра Константин Чернышев. - Какие-то постановки начнем там репетировать, что-то даже будем выпускать до Нового года».

Ремонт старого здания растянется примерно на полтора года. За это время полностью обновят звуковую и световую аппаратуру, зрительный зал, технические помещения.

МЕСТ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Детском музыкальном театре юного актера ремонтируют Малый зал на Чистых прудах. Фасад здания сохранят, поскольку он имеет историческую ценность и считается важной частью ансамбля улицы Макаренко. В обновленном театре появятся зрительный зал на 248 мест с современным оборудованием, гримерные, мастерские и костюмерные. В учебно-репетиционном комплексе разместят вокальные классы, репетиционные залы и учительские. Кроме того, откроют медпункт, а также кафе на 24 места.

НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ С ОРКЕСТРОМ

Детский музыкальный театр имени Сац на проспекте Вернадского получил на этой неделе разрешение на реконструкцию. По проекту здание напичкают новейшей сценической начинкой и восстановят созданный в стиле советского модернизма исторический фасад. Для этого театр закрыли и полностью прекратили спектакли. К маю 2021 года здесь появятся новая звуковая аппаратура, инженерные сети, отделка и кресла зрительного зала, лифы, дополнительные эвакуационные выходы. Оркестровую яму увеличат настолько, что в ней поместится вдвое больше музыкантов, чем раньше. Кроме того, акустика в зрительном зале станет лучше за счет изменения конфигурации задней стены.

ЗАЛ-ТРАНСФОРМЕР И ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Единственный профессиональный драматический театр в Зеленограде - «Ведогонь-театр» - после капремонта превратится в большой культурный комплекс. Здесь можно будет не только посмотреть спектакли на выбор на нескольких сценах, но и сходить в музей, кафе и на выставку. Для этого здание закрыли. Сейчас коллектив ставит спектакли на разных площадках Москвы и области. К марту 2020 года откроют большой зал примерно на 300 мест, с поворотным кругом, огромным мультимедийным экраном и навороченным световым оборудованием. В таком зале, кроме постановок, можно проводить театральные фестивали, творческие лаборатории, гастроли российских и зарубежных трупп.

Большое здание на улице Юности в Зеленограде открылось как кинотеатр «Эра» 31 января 1971 года. Спустя два десятилетия, в 1992 году, на его сцене прошел первый театральный сезон. Фото: stroi.mos.ru

Вместо основной сцены устроят малый зал на 100 мест. В нем поменяют кресла и частично сцену. Рядом появится кино-конференц зал на 50 мест и большой репетиционный зал-трансформер. Еще один мини-зал размером с малогабаритную трешку в 50 «квадратов» отдадут маленьким зрителям. Сюда их позовут на спектакли бэби-театра и игровые программы.

После ремонта «Ведогонь» превратится в большой театральный комплекс с несколькими сценическими площадками. Фото: stroi.mos.ru

Сквер на площади перед театром тоже станет частью комплекса - с зоной Wi-Fi, летней верандой, арт-кафе, летним кинотеатром и показами кино под открытым небом, в том числе и ночными.

Обновленный театр планируют сдать в марте 2020 года. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

- В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко обновят исторические фасады. Стены почистят от грязи, частично восстановят штукатурку и покрасят. В порядок приведут колонны, карнизы, балюстрады (ограждение лестницы) и плиты балконов. Помимо этого, заменят оконные рамы, вентиляционные решетки и ограждения кровли, а также водосточную систему.

- В театре Пушкина проведут комплексную реставрацию. Особняку на Тверской уже более 200 лет. Последний раз его капитально ремонтировали в конце 70-х годов прошлого века. Теперь труппе на время придется переехать на другую площадку. Историческую сцену и зрительный зал оснастят современной техникой. При этом заменят освещение сцены, проверят акустику зала, и подключат новое звуковое оборудование, а также систему видеоотображения.

- В театре Оперетты проект реконструкции пока разрабатывают. «Это сложная конструкция, как к ней подступиться, сейчас инженеры думают», - объяснил глава департамента культуры Александр Кибовский. В 2022 году театру исполнится 100 лет, поэтому ремонт планируют завершить к этой дате.