В чем сила, брат? В людях!

Соцсети за последние несколько лет превратились в одну из главных площадок для общения. И в этом нет ничего удивительного. Это удобно и быстро. Ты в течение пары секунд можешь отправить сообщение человеку, который находится в тысячах километров. Переслать ему не только текст, но и фото или видео. Или рассказать на своей страничке о том, что тебя волнует. Как оказалось, в последнее время в сети начали появляться молодые люди, которые рассказывают о культуре своих народов или регионов, в которых они живут. Развитию этого направления и был посвящен медиафорум «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог», который прошел в Москве 12 - 13 ноября. Его организаторами выступили Молодежная ассамблея народов России «Мы - россияне» и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

- Мы занимаемся объединением людей всех национальностей на территории всей страны, поэтому для нас важно, чтобы люди больше общались между собой, больше рассказывали в сети о жизни разных народов и регионов, - рассказывает председатель Молодежной ассамблеи народов России «Мы - россияне» Дина Граматикополо. - Поэтому год назад у нас возникла идея о создании площадки, которая могла бы в этом помочь. В Москве проживают представители более чем 160 национальностей. Но как же это отражается в соцсетях? Мы начали искать блогеров, которые пишут о культуре своих народов. Оказалось, что их пока еще немного. Но они есть!

Молодежная ассамблея через свои площадки начала вовлекать в этноблогерское движение молодых людей. Эта тема многих заинтересовала. Но тут возник другой вопрос. Начать публиковать на своей страничке посты про культуру своего народа - это только первый шаг. А вот как сделать так, чтобы это прочитали тысячи других людей?

- Для этого мы создали онлайн-школу блогера, - говорит Дина. - Совершенно бесплатно молодые люди могли посещать занятия от ведущих экспертов России. Только в Москве у нас было около 400 учащихся. Затем мы объявили конкурс «В теме» - конкурс на блоги и посты по этнической тематике - и получили около 100 заявок.

На медиафорум приехали и выпускники онлайн-школы, и участники конкурса. Всего около 500 человек. В первый день специалисты от SMM (так называют маркетинг в социальных сетях, продвижение. - Авт.) делились с ними секретами продвижения в соцсетях, а на второй день прошли встречи с популярными блогерами, имеющими сотни тысяч подписчиков. После выступления каждый из слушателей мог задать вопрос практику и получить ответ, что называется, из первых рук.

Одним из самых востребованных спикеров оказался тревел-блогер Сергей Сайман, который только что вернулся из автомобильного путешествия по Чукотке. После своего выступления он еще почти три часа общался с молодыми ребятами.

- Важно рассказывать о всем многообразии нашей страны, - уверен Сергей. - Наши люди знают, что такое Ницца, но не знают, к сожалению, где находятся Пермь или Елец. Это неправильно. Я в своих путешествиях понял важную вещь. Самое главное - это люди. Когда ты приезжаешь в новый регион, в новую местность, лучше всего о ней расскажут не какие-то красивые виды, а люди. Я всегда стараюсь общаться с простыми людьми и рассказывать о них своим зрителям в YouTube. И я призываю ребят изучать свою собственную страну. У нас столько невероятных мест!

Ринат Галиахметов (119 тысяч подписчиков) - первый инстаблогер, который продвигает в соцсетях татарский язык.

- Когда моя страничка начала раскручиваться, мне начали писать этнические татары не только из разных уголков России, но и из других стран. Было бы здорово, если бы концепцию моего блога взяли на вооружение представители других народов многонациональной России.

Студентка Мария Ледяева, будущий культуролог и мордовка-эрзянка по национальности, в сентябре прошла онлайн-школу блогеров. Два месяца назад она начала раскручивать в Инстаграме страничку, посвященную культуре народов Поволжья. На медиафорум приехала, чтобы получить полезную информацию о дальнейшем продвижении своего блога.

- Мне хотелось более подробно узнать о методах продвижения, - говорит девушка. - Нужную информацию я получила. Сейчас я в самом начале пути, с сентября у меня появилось около 600 подписчиков. Я планирую за будущий год увеличить аудиторию в несколько раз. И это только начало.

КОНКРЕТНО

• 23 спикера выступили на медиафоруме.

• 11,2 млн подписчиков - общая аудитория всех блогеров, которые приняли участие в форуме.