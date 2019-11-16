В музее «Новый Иерусалим» открылась масштабная выставка работ Марка Шагала

В крупнейшем подмосковном музее «Новый Иерусалим» 16 ноября открылась масштабная выставка работ Марка Шагала, которого многие называют величайшим художником-авангардистом XXвека. Здесь представлены более 200 работ мастера.

Стоит отметить, что с этого события в Московской области стартует ежегодная акция «Зима в Подмосковье» - большая программа выставок, концертов и активностей, запланированных на предстоящий сезон для приезжающих в регион туристов. Выставка «Шагал: Между небом и землей» была организована при личной поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и регионального Правительства. А почетными гостями церемонии открытия стали внучки прославленного художника. Белла и МеретМейер специально для этого прилетели в Россию из, соответственно, Нью-Йорка и Парижа.

- Я хотел выразить слова благодарности внучкам Марка Шагала - Белле и Мерет Мейер, куратору выставки Екатерине Леонидовне Селезневой. Без их поддержки было бы невозможно организовать это мероприятие на территории «Нового Иерусалима», - сказал накануне открытия выставки Андрей Воробьев. - Мы стараемся наполнять наш музей интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет все рекорды посещаемости.

Фото: Константин Семенец

До этого здесь был ряд успешных проектов, например, экспозиция Фаберже. Внучки Марка Шагала рассказали, что счастливы быть причастными к такой представительной выставки.

- Когда смотришь на любую работу Марка Шагала, всегда находишь то, чего не видел раньше, - объяснила Белла Мейер. - Здесь представлено несколько личных картин - портреты бабушки (жена Марка Шагала Белла, в честь которой назвали внучку, скончалась в 1944 году от сепсиса, - Авт.).

Помимо того, как они исполнены, насколько были модернистскими для своего времени, они для нас очень сентиментальны. Мы знали дедушку, но бабушку нет. Поэтому, когда смотрим на эти работы, будто говорим с ангелом. За свою долгую творческую жизнь Марк Шагал попробовал себя в разных жанрах. Вот и в «Новом Иерусалиме» представлены не только живопись мастера, но и его графика, гобелены. Многие работы по-настоящему уникальны.

Например, впервые в России выставляются 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную, - все они существуют в единственном экземпляре. Всего же на выставке представлены 239 картин, собранные для экспозиции из музеев России, Франции, Беларуси, а также частных коллекций.

Выставка «Шагал: между небом и землей» продлится до 8 марта 2020 года. Адрес музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим»: Московская область, городской округ Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

СПРАВКА «КП»

Марк Шагал родился в 1887 году в белорусском Витебске, учился живописи, работал в Санкт-Петербурге и Москве. После революции эмигрировал в Европу, осел во Франции. В 40-х, когда захватившие Францию нацисты устроили этнические «чистки», сумел перебраться в США. В Европу Шагал вернулся уже после войны, в 1947-м. Помимо живописи работал и в других видах искусства: мозаика, витражи, скульптура, керамика. Скончался Марк Шагал в 1985 году в возрасте 97 лет.