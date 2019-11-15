С исторических зданий Москвы хотят снять кондиционеры

Иной раз прогуливаешься по центру Москвы. Как всегда, любуешься архитектурой. Всеми этими фигурками на фасадах. Колоннами, пилястрами, балюстрадами. Фигурами женщин, прикрытых простынками. И вдруг неожиданно натыкаешься на огромный пыльный вульгарный ящик, торчащий в стене как бельмо в глазу. Как будто на женщине Крамского, убитой неутешным горем, подрисовали на черном платье немоляевскую розочку. Хочется сорвать ее. Убрать с глаз долой. Но нельзя. Частная собственность.

Депутаты Госдумы в очередной раз озаботились этим вопросом. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что речь идет об объектах культурного наследия. На них пестрят не только кондиционеры, но и фонари подсветки, тарелки спутникового телевидения, вывески. На данный момент закон эту ситуацию не регулирует.

- Речь идет не только об эстетическом восприятии, - подчеркивают авторы законопроекта, - но и физическом вреде. Во время монтажа в здании делаются сквозные отверстия без учета имеющихся трещин и деформации. Техническое состояние никто не учитывает.

Собственникам жилых помещений убрать ящики нужно будет только в том случае, если здание начнут реставрировать. Нежилым повезло меньше. Все магазины, офисы, конторы будут обязаны сделать демонтаж спустя полгода после того, как закон вступит в силу.

УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Вот как только сказали, что кондиционеры с фасадов нужно убрать, сразу начинаешь обращать внимание, насколько их много. Можно выйти из метро наугад (главное, в центре) и вот они висят в рядочек. Например, напротив станции «Чистые пруды». Бывший доходный дом Виноградовой (Мясницкая, 30 строение 2). Архитектор - Борис Фрейденберг (19 век). Фасад двухэтажки украшен лепным орнаментом, который напоминает резьбу по камню. И почти под каждым окном серый ящик с вентилятором и дырки в стене, из которых торчат трубки.

Бывший доходный дом Виноградовой на Мясницкой.Фото: Павел КЛОКОВ

- Часто получается так, что на многих общественных зданиях кондиционеры висят только для виду, - рассказал «КП» москвовед Михаил Коробко. - То ли они в принципе не работают, то ли их никто не включает. Вообще система вентиляции была уже во многих дореволюционных зданиях. И, судя по решеткам, до сих пор кое-где жива. Если говорить вообще об оформлении фасадов, то, на мой взгляд, здесь проблема даже не в этих ящиках, а в отсутствии главного художника. Отсюда все эти безвкусные цветовые решения, аляповатые вывески и так далее.

Уточняю статус дома. «Ценный градоформирующий объект». Тоже является предметом охраны, но под будущий закон не попадает. Остается добавить, что кондиционеры на этом объекте буквально теряются на фоне бесчисленных вывесок первого этажа. Нотариус, табак, аптека, кафе, цветочный, салон сотовой связи...

Есть и положительные примеры. Например, рядом с посольством Казахстана есть исторический дом с пилястрами, чей фасад чист как лицо младенца. Ящики арендаторы повесили сбоку и их из-за деревьев практически не видно. Можно сказать, заранее выкрутились.

Владельцы этого здания избавились от кондиционеров на фасаде.Фото: Павел КЛОКОВ

Все ящики перевесили на боковую стену.Фото: Павел КЛОКОВ

Идем дальше. Покровка, 15. Тоже бывший доходный дом и ныне «ценный градоформирующий». С учетом того, что это пятиэтажка, три «кандика» на декоративно оформленном фасаде выглядят некритично. Как и одна ржавая телевизионная тарелка под самой крышей.

Здание по адресу Покровка, 15.Фото: Павел КЛОКОВ

Еще один адрес - Маросейка, 17. Как раз объект культурного наследия. Бывший дом полководца Румянцева. Стиль - позднее барокко, ранний классицизм. С гербами и скульптурами женских фигур. И у их подножия (вы только подумайте) тоже висят кондиционеры. Архитектурные чистоплюи не могут спокойно мимо пройти. За сердце хватаются. Внутри - посольство республики Беларусь. Если закон примут, придется нашим друзьям немного попариться и подумать, куда эти ящики деть.

Бывший дом Румянцева на Маросейке.Фото: Павел КЛОКОВ

О жилых зданиях в центре Москвы даже говорить нечего. Все усыпаны ящиками. В том числе, и знаменитый «дом летчиков» (Лубянский проезд, 17). Я пообщался с одним его жителем - Василием Селиным. Он признался, что за прошедшее лето включил кондиционер всего пару раз. Т-образное здание построено при Сталине времен и, может быть, поэтому в его помещениях прохладно даже в жару.

"Дом летчиков" на Лубянском проезде.Фото: Павел КЛОКОВ

- Но мы, в любом случае, не объект культурного наследия, - добавил Василий. - Хотя и про нас есть целая статья в «Википедии».

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Кондиционер, вернее, его наружный блок, вывешиваемый на фасад - вещь, конечно, сугубо техническая, неприглядная - и с фасадами исторических зданий вяжется с трудом, - пояснил «КП» руководитель архитектурного бюро Андрей Асадов. - Радикальный способ избавиться от этих «прыщей» - это установка централизованной системы вентиляции. Ее наружные блоки оказались бы на кровле, где их точно будет меньше видно. Но этот способ недешёвый и сложнореализуемый, учитывая непростые планировки зданий или наличие исторических интерьеров, по которым так просто не протянешь воздуховоды. Поэтому остаётся компромиссный вариант - маскировать наружные блоки под элементы архитектурного декора, размещая их в наиболее уместных местах фасада. Еще можно добавить, что исторические фасады также портят вывески и всевозможные элементы рекламы. Они должны создаваться по строгим правилам оформления улиц, так называемым дизайн-кодам, разработанным для Москвы и многих других городов.