Осень 2019 в Москве - рекордно теплая!

Когда в ноябре светит яркое солнце, а воздух прогревается до +8 (как это случилось в пятницу, 15 ноября), всякая борьба с глобальным потеплением кажется суетой от лукавого. Ну приятная же штука, всегда бы так! Вот слякотные оттепельные зимы последних лет - другое дело. Многих москвичей расстраивают, белый снег и морозец позитивнее. А к теплой погожей осени какие могут быть претензии?

Однако с точки зрения климата нынешняя благодать - настоящая аномалия. Мало того, осень-2019 в Москве может стать рекордно теплой за все 140 лет метеонаблюдений, рассказали "КП" в Московском метеобюро.

Началось все в сентябре. Если помните, в первый осенний месяц были дни, когда солнце нагревало воздух до +26 градусов. По средней же температуре сентябрь-2019 в Москве оказался на 1,3 градуса теплее климатических норм.

Октябрь-2019 вообще занял второе место среди самых теплых октябрей в истории, а климатическую норму перекрыл аж на 4 градуса. Снег на рубеже октября и ноября не в счет - полежал пару дней и растаял.

Первая половина ноября уже бьет рекорды - средняя температура за две недели на 4,4 градуса выше, чем обычно. Если так пойдет и дальше, то финальный месяц осени станет самым теплым в истории. Прогноз именно такой, похолодания не ожидается как минимум до 25 ноября. Пока же рекорд за ноябрем 2013 года.

А что вся осень? На данный момент она теплее климатической нормы на 3 градуса и вполне может побить исторический рекорд. За 140 лет, что в столице ведутся наблюдения за погодой, максимальная средняя температура зафиксирована осенью 1938 и 1974 годов. Еще две недели, и узнаем, побьет ли 2019 год их достижения.

Кстати, с начала XXI абсолютно каждая осень - теплее климатической нормы.

- За последние 30 климат в Москве потеплело в среднем на 2 градуса, - констатирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.