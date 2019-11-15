2019-11-15T16:41:41+03:00
Происшествия

«Рождена, чтобы быть звездой»: В Москве нашли труп солистки одной из рок-групп

Тела Надиры Садыковой и ее матери пролежали в ванной больше месяца
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли квартиру и обнаружили в ванной два трупа.Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли квартиру и обнаружили в ванной два трупа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Загадочная смерть экс-солистки группы «Маневры» 44-летней Надиры Садыковой стала шоком для друзей женщины. Как ранее писал сайт kp.ru, тела Надиры и ее мамы нашли в ванной в квартире, где они жили.

Последние месяцы женщины почти не выходили из дома. Соседи видели их только летом. Тревогу забил дядя Надиры. Он написал заявление в полицию, что его сестра и племянница не выходят на связь и не открывают дверь. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли квартиру и обнаружили в ванной два трупа.

- Тела пролежали в ванной больше месяца. Они уже начали разлагаться. Явных следов насилия сейчас нет. Что там произошло, сейчас выясняют следователи, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

В 2010 году группа «Маневры» распалась. После этого Надира вела затворнический образ жизни и ни с кем из прежних знакомых контактов не поддерживала.

- Мы виделись с ней последний раз лет 9 назад. Нади всегда была странной и замкнутой. Еще она очень много пила. Мы как ни встретимся — она уже набралась. Нади в соцсетях не регистрировалась, боялась, что ее зомбировать начнут. Любила пропадать, трубки не брала, - вспоминает один из друзей певицы, который просит не называть его имени.

С момента распада группы певица перебивалась случайными заработками и жила вместе с мамой в квартире в Северном Медведково.

- Нади — творческий человек. Она была создана, чтобы быть звездой. Ей было комфортно в этой роли, она любила внимание, какие-то скандальчики создавала. Может быть, просто не справилась с тем, что не стала популярной, - рассказывает бывший гитарист группы «Маневры» Евгений Миллер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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