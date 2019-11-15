2019-11-15T21:45:48+03:00
Происшествия

В Москве спустя сутки после исчезновения нашли маму актера Александра Носика

Накануне женщину без документов привели в больницу
Семен ЕЛЕНИН
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О пропаже матери Александр Носик сообщил в соцсетяхО пропаже матери Александр Носик сообщил в соцсетяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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История с исчезновением 75-летней актрисы Марии Стерниковой, матери известного актера Александра Носика - звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Спецназ» - закончилась, слава богу, благополучно. «Комсомолка» уже сообщала, что в четверг, 14 ноября, сиделка вывела пожилую женщину на прогулку. Говорит, она буквально на полминуты отвлеклась на собаку - питомицу Марии Александровны, а когда вернулась, пенсионерка исчезла. Сообщали, что у пожилой женщины несколько серьезных возрастных болезней, в том числе иногда она теряет ориентацию в пространстве.

О пропаже матери Александр Носик сообщил в соцсетях. С собой у женщины не было ни мобильного телефона, ни документов. Оперативно к поискам женщины присоединились не только полицейские, но и многочисленные волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно, сегодня днем, спустя почти сутки после исчезновения, Марию Стерникову нашли.

В Москве спустя сутки после исчезновения нашли маму актера Александра Носика

В Москве спустя сутки после исчезновения нашли маму актера Александра Носика

- Волонтеры «Лиза Алерт» нашли женщину, похожую на Марию Александровну у метро Шаболовская. Они сразу же вызвали скорую помощь, - сообщила «Комсомольской Правде» пиар-менеджер Александра Носика Кира Железняк. - Марию Александровну отвезли в Первую градскую больницу.

Туда же поспешили родственники Стерниковой. Они и подтвердили: действительно она! Сама женщина ничего не помнит. Не может объяснить, где была все это время.

- Марию Александровну осмотрели врачи. С ней все нормально. Семья уже увезла Марию Александровну домой, - говорит Кира Железняк. - От имени Александра Носика мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в поисках - волонтеров, полицейских, средства массовой информации.

Мария Стерникова в 1965 году закончила Школу-студию МХАТ и буквально сразу снялась в главных ролях двух прогремевших на весь Советских Союз картинах - «Мимо окон идут поезда» и «Нежность». Зрителям помладше актриса знакома по роли медсестры Шурочки в фильме «Гостья из будущего». Мужем Марии Стерниковой был известный советский артист Валерий Носик («Большая перемена», «Операция «Ы», «Анискин и Фантомас»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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