Новые мосты Москвы: На ЗИЛе - около набережной Шагала, а между Печатниками и Царицыном - вдоль Южной рокады

Мостов в столице скоро станет больше. Сейчас они разбросаны по всему городу в 30 районах. Причем больше всего их в центре - 10 мостов. В этом году начали строить еще 9 (плюс проектируется 9 мостов).

Новые мосты (см. карту) помогут частично разгрузить улицы и сократить дорогу для многих автомобилистов.

Переправы будут как автомобильные, так и пешеходные.

К примеру, автомобильный мост длиной 270 метров вдоль Южной рокады свяжет разделенные сейчас Москвой-рекой районы Печатники на юго-востоке и Царицыно на юге города. Пока добраться на машине из одного района в другой можно только по Братеевскому или Нагатинскому мосту, доехать до которых по пробкам в час пик нелегко.

Во время строительства нового моста:

- реконструируют Каспийскую и Шоссейную улицы. На них запустят четыре полосы для движения в обоих направлениях;

- на пересечении с Каширским шоссе откроют развязку;

- отремонтируют участок от Каширского шоссе до Кантемировской улицы и участок от Донецкой улицы до Шоссейной улицы. Потом машины смогут ездить по трем полосам в обе стороны;

- Донецкую улицу и проектируемые проезды № 4386, 1481 и 4294 расширят до четырех полос в обе стороны;

- под Каширским шоссе около платформы Москворечье Курского направления железной дороги поставят светофор;

- для пешеходов сделают широкие тротуары и наземный переход около железнодорожной платформы Москворечье.

А на ЗИЛе два пешеходных моста станут продолжением прогулочной зоны и набережных. При этом третий, автомобильный, мост пройдет параллельно путепроводу на МЦК от одной из центральных магистралей ЗИЛа. Эта дорога поедет от Третьего транспортного кольца и через новый мост свяжется с Варшавским шоссе.