Наше Подмосковье: «Зима в Подмосковье» начинается с Марка Шагала

В крупнейшем музее Московской области «Новый Иерусалим» открылась выставка работ известного авангардиста.

Говорят, маленьким он обожал забираться на крышу одноэтажного дома родителей и с этой высоты часами разглядывать окраину родного Витебска на берегу Западной Двины. И еще он очень любил рисовать. Потом этот мечтательный мальчик вырос и стал одним из величайших авангардистов XX века.

«Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир», - вспоминал Марк Шагал.

На его картинах люди действительно часто летают - парят, свободные, между небом и землей.

С 16 ноября в крупнейшем музее Московской области «Новый Иерусалим» работы известного авангардиста может увидеть любой желающий. Здесь открылась выставка «Шагал: между небом и землей».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Для Подмосковья эта выставка примечательна по многим причинам.

Во-первых, ничего подобного и в России еще не было. «Шагал: между небом и землей» - это 239 работ знаменитого художника, привезенных из разных музеев: Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Париж), Музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце и нескольких частных собраний. Причем это не только живопись, но и графика, и гобелены, которыми мастер увлекся уже в 1950-е. Российским зрителям впервые представлены 22 эскиза известных картин мастера, а также 105 его знаменитых библейских гравюр, раскрашенных художником вручную, - они существуют в единственном экземпляре.

«Белла с книгой и вазой с цветами, или Белла в Мурийоне». 1926 г. Частное собрание © ADAGP Paris 2019 Chagall ®

Во-вторых, в экспозиции представлены предметы быта и религиозного обихода, которые могли окружать Шагала в его детстве и юности, встречаться ему во время учебы в Петербурге и жизни в Москве. На выставке можно увидеть, как эти реальные предметы превращаются в его произведениях в образы.

И в-третьих, выставкой великого Марка Шагала Московская область открыла новый сезон большой туристической программы «Зима в Подмосковье». (О ней мы обязательно расскажем в одном из будущих номеров.) Подобные мероприятия объединяют туризм и культуру.

«НАШ ДЕДУШКА ПОПУЛЯРЕН КАК НИКОГДА»

Столь представительную выставку Марка Шагала удалось организовать благодаря личной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подмосковного правительства. А почетными гостями церемонии открытия стали внучки прославленного художника. Белла и Мерет Мейер специально для этого прилетели в Россию из соответственно Нью-Йорка и Парижа.

- Я хотел выразить слова благодарности внучкам Марка Шагала - Белле и Мерет Мейер, куратору выставки Екатерине Леонидовне Селезневой. Без их поддержки было бы невозможно организовать это мероприятие на территории «Нового Иерусалима», - сказал Андрей Воробьёв. - Мы стараемся наполнять наш музей интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет все рекорды посещаемости.

На своей странице в Инстаграме губернатор отметил: «Таких больших выставок Шагала в России не было уже давно. Уникальный проект будет работать до 8 марта. Приглашаю всех!»

На выставке представлены известные работы М. Шагала. Автор фото: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Внучки Марка Шагала рассказали, что счастливы быть причастными к такой представительной выставке. Обеих удивило, какое количество посетителей пришли на открытие.

- Кажется, наш дедушка сейчас популярен как никогда, - отметила Мерет Мейер.

- На выставке представлены несколько особенно близких нам картин, - напомнила Белла Мейер. - Это портреты нашей бабушки (жена Марка Шагала Белла, в честь которой назвали внучку, скончалась в 1944 году от сепсиса. - Авт.). Помимо того как они исполнены, насколько были модернистскими для своего времени, они для нас очень сентиментальны. Мы знали дедушку, но бабушку нет.

ПАРАЛЛЕЛИ С «НОВЫМ ИЕРУСАЛИМОМ»

Марк Шагал - один из самых известных художников еврейского происхождения. В Иерусалим он впервые приехал в 1951 году. Хотя тему национальной культуры он пронес через всю жизнь.

- Поиски и обретение своего Иерусалима неожиданно, через века, объединяют Марка Шагала с местом, где проходит сегодня его выставка, - говорит куратор выставки Екатерина Селезнева. -«Новый Иерусалим» появился в окрестностях Москвы в середине XVII века. Патриарх Никон задумал создать недалеко от столицы топографическую и архитектурную копию Святой земли. Эта развивающаяся во вполне шагаловском духе «Новоиерусалимская история» стала одним из отправных импульсов для организаторов поговорить на новоиерусалимской почве о религии, жизни и любви.

- Выставка работ Марка Шагала - это очередной международный проект нашего музея, - подытожил директор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов. - Это возможность прикоснуться к творчеству великого мастера, и вместе с тем итог большого пути, который музей начал еще больше года назад.

МВК «Новый Иерусалим» - крупнейший выставочный комплекс Московской области. Автор фото: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

КОНКРЕТНО

Выставка «Шагал: между небом и землей» продлится до 8 марта 2020 года.

Адрес музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим»: Московская область, городской округ Истра, Ново-Иерусалимская набережная, 1.

Стоимость билета: 400 рублей - граждане России, 200 рублей - школьники, студенты, пенсионеры, 500 рублей - иностранные граждане.