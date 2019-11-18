Рассказ гувернера для миллионеров: "C сыном богача из списка Forbes мы поначалу поссорились. Чувствовал себя Пьером Ришаром из "Игрушки"

В дворянских семьях в царской России было негласное правило: с мальчиками лет до пяти возились няньки, а потом к ним приставляли так называемого «дядьку». Где-то это был просто крепостной мужик (как у поэта Пушкина), где-то - отставной военный. Где-то параллельно работали еще гувернеры- особым шиком было выписать из-за границы какого-нибудь француза, чтобы обучал чадо языку иностранному языку и прочим наукам. В наше время, правда, эта профессия называется репетитор. А нынешние гувернеры в состоятельных столичных семьях скорее выполняют расширенные функции тех самых «дядек».

Житель подмосковных Химок, отставной офицер Игорь Торчик в этом бизнесе уже без малого двадцать лет.

КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

Игорю Викторовичу 58. Но на вид дашь не больше пятидесяти. Невысокий, подвижный, подтянутый.

Родители Игоря Торчика - родом из Беларуси. Но сам он родился в латвийской Елгаве. В городок, который в свое время прославился на весь Союз микроавтобусами РАФиками, его отца, служившего в ракетных войсках, перевели в 1960-м. После школы Игорь и сам пошел в военные - закончил Рижское высшее военно-политическое училище, где готовили офицеров- политработников для ракетных войск стратегического назначения. В дипломе помимо армейской специальности была вписана и гражданская: «учитель истории и обществоведения». Сначала по распределению уехал в Забайкалье, затем служил в Оренбургской области. На службе приходилось не только доносить до личного состава политинформацию, но и спасать новобранцев от «дедушек» - по вечерам, когда офицеры уезжали домой, в казармах начиналась другая жизнь. Первый педагогический опыт.

Армия закончилась для Торчика в 1989-м, когда началось сокращение стратегических вооружений, - часть сократили, ракеты распилили, шахты взорвали.

Игорь Торчик вернулся в Елгаву. Одно время пытался собственный мелкий бизнес раскрутить. Потом, вспомнив свое педагогическое образование, работал в интернате для трудных подростков. Женился. А когда в семье появилась дочь, приняли с женой решение переехать в Россию.

- На первых порах мне помог бывший однокурсник по училищу, у него в тот момент был Москве крупный строительный бизнес. Поработал сначала у него. А потом другой товарищ по училищу посоветовал вспомнить педагогическое прошлое...

Знакомым друзей требовался гувернер для сына. Отец-бизнесмен, который уезжал на работу рано утром и возвращался, когда ребенок уже спал, хотел, чтобы сын не оставался без мужского воспитания. Поэтому няню заменили воспитателем-мужчиной.

УРОКИ-СПОРТ-ТЕАТР

- Если вспомнить времена Пушкина, тогда гувернер был персональным учителем - преподавал ребенку разные предметы, воспитывал его, прививал ему хорошие манеры, - говорит Торчик. - А в наше время, последние лет 5-6, гувернантка еще и стирать должна, и дома убираться, и еду готовить. Но в моем случае - другое. Я занимаюсь развитием ребенка, его воспитанием, формированием мужской составляющей его психики, вместе с мальчиком делаю уроки, занимаюсь спортом. Словом, обеспечиваю соблюдения правильного распорядок дня. На мне же - общение с его педагогами в школе, репетиторами и тренерами. Время от времени мы вместе ходим в театр, в музеи, на концерты симфонической музыки.

В этой первой семье Торчик отработал два с половиной года.

- А потом мальчик повзрослел, стал тяготиться постоянным присутствием рядом воспитателя. Это можно понять. Представьте: он уже в классе седьмом, после школы пацаны - даже в таких семьях - выскакивают из школы с криками, у них свои игры, а его на входе встречает дядька и чуть ли не за ручку ведет домой. Но из той семьи меня сразу же передали по рекомендации своим знакомым...

КАК В ФИЛЬМЕ «ИГРУШКА»

Что мы знаем о детях состоятельных россиян? Чаще всего мы о них слышим из полицейских сводок. Богатые бездельники. Гонки на крутых тачках, простыни штрафов на миллионы рублей. Оно и понятно. На папины деньги - жизнь удалась. Мне вот всегда было интересно, их специально так воспитывают? Пытаются ли родители защитить от развращения деньгами?

- Я за двадцать лет работал с девятью детьми разного возраста в очень состоятельных семьях и могу сказать, что воспитание правильного человека все-таки зависит не от уровня состояния в семье, а от самих родителей, - уверен Торчик.

В качестве примера он приводит историю работы с пятилетним сыном миллиардера из списка Forbes (фамилию по понятным причинам не называет - профессиональная этика). По огромному великолепному дому, в который его наняли, педагог, конечно, понимал, что клиент - очень богатый человек. Но насколько, понял только спустя несколько месяцев, когда ему случайно попалась на глаза статья в журнале...

- Этот пятилетний мальчик меня просто поразил. Точнее то, как его воспитывали. У него был настолько плотный график - английский язык, французский, плавать его учил индивидуальный тренер, приезжавший в особняк несколько раз в неделю, а еще мальчик занимался большим теннисом, учился рисовать и играть в шахматы. Отец заставлял его «пахать».

При этом, уверяет Игорь Торчик, у малыша было полное понимание, для чего он это делает - статус отца обязывает «прокачаться» в самых разных сферах. Правда, в первый же день золотой мальчик попытался «построить» своего гувернера.

- Я должен был готовить мальчика к школе. Достаю прописи, зову его на занятие. А он мне так жестко, по-взрослому: «Нет!» Я пытаюсь ему объяснить, что отныне у нас будет такой-то распорядок. А он мне: «Вы уволены!» У меня со стороны родителей был карт-бланш, мне сразу сказали: «чем строже, тем лучше». Поэтому я объяснил мальчику, что работаю с ним, но не на него. В итоге мы, кстати, по-настоящему подружились и все вошло в свою колею. Честно говоря, иногда я себя ловил на мысли, как будто стал персонажем фильма «Игрушка». Помните, с Пьером Ришаром? Кстати, я потом общался с одним из приближенных миллиардера. Тот объяснил, почему отец так нагружает своего сына, ему наш работодатель рассказывал: «Однажды он получит мои деньги, но как он будет ими распоряжаться? Я не хочу, чтобы он просто промотал это состояние».

- В другой семье был мальчик-подросток, - продолжает Игорь Викторович. - Отец, бизнесмен и бывший депутат Госдумы, погиб и оставил большое состояние. Мама мальчика жила в Москве, а сам он только-только вернулся из частной швейцарской школы. Ему после Европы очень не нравилась школьная система в России. Считал, что на учеников очень сильный прессинг. Он в итоге маму попросил вернуть его в Европу. Очень достойный человек вырос, закончил английский университет. Живет в Петербурге, занимается недвижимостью.

Однако, по словам гувернера, большая часть семей, в которых он работал, приглашали гувернера-мужчину, потому что с избалованными детьми больше уже никто не мог справиться.

- Некоторых из них я вполне мог бы представить на месте тех мажоров, про которых мы читаем в газетах. Но каждая семья - отдельная планета. Согласитесь, что дети ленятся, зависают в компьютерах и отказываются делать то, что им не нравится, в любых семьях. Моя задача - постараться скорректировать поведение ребенка, перевоспитать его, изменить его взгляд на себя и его место в жизни. Кстати, некоторые приглашают гувернеров и почему-то думают, что человек за несколько недель как волшебник полностью перевоспитает ребенка и все наладит. Так не бывает. Это тяжелый и долгий процесс. У мальчика в течение нескольких лет формировался определенный алгоритм поведения, осознание себя в мире. И тут прихожу я и начинаю его перевоспитывать, как хотят родители.

Игорь Торчик (на переднем плане справа) в 80-х служил в ракетных частях. Фото: архив Игоря Торчика

«Я ТЕБЕ ГОЛОВУ ОТОРВУ!»

- Понятно, что ты отвечаешь за оценки ребенка, его занятия спортом и общее развитие. Но все-таки главный вопрос - безопасность. Если ребенок получит какую-либо серьезную травму или ты, не дай бог, его потеряешь, это будет крах. Я работал в одной семье, там ребенка воспитывал один отец. Очень богатая квартира на Пречистенке. Очень серьезный мужчина, закаленный, так сказать, в 90-е. Он мне в один из первых дней сказал: «Не дай бог с моим сыном что-нибудь случится. Я тебе голову оторву!» И он сказал это настолько спокойно и убедительно, что мне сразу стало понятно - это не рисовки, головы он отрывать на самом деле умеет…

Кстати, многие состоятельные семьи ищут гувернеров и гувернанток с проживанием. То есть, человек переселяется в дом и живет в соседних с ребенком комнатах 5-6 дней в неделю. У Игоря Торчика так никогда не было. Зато несколько раз он вот так выезжал с состоятельными клиентами за границу. По несколько недель занимался детьми на виллах в Греции, в Турции, на Кипре.

ДЕМПИНГ ЦЕН

- Ваше армейское прошлое дает плюс при приеме на работу?

- По-разному. Кто-то смотрит резюме: о, солдафон. А кто-то наоборот делает выводы - значит у человека есть опыт, привычный к дисциплине, распорядку дня, обязательный и исполнительный.

- Какие заработки в вашей профессии?

- Могут быть зарплаты и до 150 тысяч рублей в месяц, и до 200 тысяч. Но сейчас рынок просел по ценам, поэтому в среднем - около 50-60 тысяч. Бывает, что график позволяет работать параллельно в двух семьях. В будни ты работаешь с одним ребенком. На выходные приезжаешь ко второму. В месяц пару выходных можно брать. Несколько лет назад у меня был такой график. Получалось на круг 128 тысяч рублей.

Многие эксперты отмечают, что на рынок труда, именно в сферу работы с детьми, в последние годы активно зашли выходцы из Украины и Средней Азии. Приезжие женщины с профильным педагогическим образованием и без, чтобы зацепиться за работу нянь, гувернанток и воспитательниц сбили зарплаты процентов на 30-50. Из-за наплыва новой рабочей силы и трудоустроиться теперь сложней.

- Раньше было так. Заканчивается одна работа, ты идешь в агентство и четко знаешь, что в крайнем случае через месяц тебе подберут как минимум такой же вариант. Ты никогда не простаиваешь. Недавно работодатель в два раза сократил ежемесячное число часов, на которые я приезжаю к ребенку. Начал искать вторую работу. Отправляю резюме по агентствам. И ничего не могу понять - тишина. Еду в агентство, через которое раньше чаще всего трудоустраивался. «Неужели нет запросов на мужчин-гувернеров?» - спрашиваю. «Запросы есть. Только они открывают ваше резюме, а вам уже 58 лет…»

- Наверное, считают, что я дедушка, с которого песок сыплется? - смеется.

На дедушку, если честно, Игорь Торчик действительно не похож. Скорее, как сказал бы «гувернер» Карлсон, мужчина в полном расцвете сил.

- Я семьдесят раз отжимаюсь, - говорит мужчина. - В беге, игре в футбол, на борцовском ковре многим молодым фору дам. С юности занимался тяжелой атлетикой, бодибилдингом, борьбой, боксом, гиревым спортом и бегал марафон. Никогда не пил и не курил. Какой же я дедушка?! Так что если кому-то нужен воспитатель-мужчина, рассмотрю все предложения.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Таких не берут в гувернантки!

- Кадровые агентства ориентируются прежде всего на запросы своих клиентов, - объясняет директор кадрового агентства «Улыбка» Нателла Кичикова. - А клиент чаще всего хочет, чтобы за детьми ухаживали именно женщины-гувернантки. Наверное, это проще в бытовом плане: она в случае чего и постирать может, и еду приготовить. Заказы на мужчин есть, но нечасто. Обычно гувернеры требуются в неполные семьи, где ребенка воспитывает одна мама. Но самые обеспеченные семьи берут мужчин-иностранцев, из Британии или США. Именно для языковой подготовки ребенка. Таких детей с малых лет начинают готовить к учебе за границей. У нас сейчас есть одна семья, где работает уже две англоязычные гувернантки и из Европы выписывают еще одного педагога. А это недешевое удовольствие. Работодатель снимает иностранному гувернеру жилье в Москве, оплачивает ему визы, а дальше - по 1000 фунтов в неделю на руки (82 тысячи рублей по нынешнему курсу, - Авт.). При этом средние заработки наших мужчин-гувернеров - 60-80 тысяч рублей в месяц.

- Среди нянь и гувернанток сейчас много приезжих из республик бывшего СССР?

- Да. И они действительно сбили цены. Кстати, большинство агентств охотно берет на работу приезжих из ДНР и ЛНР, но с опаской относится к няням из Украины. И это не просто так. У кадровых агенств есть черные списки и там чаще всего гражданки Украины, центральных и западных областей. Много нареканий. И воровство встречается, и ненадлежащий уход за детьми. Много случаев, когда женщины отпрашиваются на выходные и пропадают на несколько дней.